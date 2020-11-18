Emre “Riv9” Kayır İstanbul Başakşehir Esports'ta!

İstanbul Başakşehir Esports, Emre “Riv9” Kayır'ı transfer etti. FIFA oyuncusu olan Emre “Riv9” Kayır Papara Supermassive için mücadele ediyordu. Kayır artık İstanbul Başakşehir Esports mücade edecek. Ancak Kayır'ın transferi geçici statüsünde.
Emre “Riv9” Kayır Fıfa e-Club World Cup öncesi, sadece bu turnuva için Papara Supermassive'den İstanbul Başakşehir Esports'a geçti. Kısacası turnuvada Riv9, İstanbul Başakşehir Esports için mücadele edecek. İstanbul Başakşehir Esports ise Riv9'un transferini Twitter'dan paylaşmış durumda.
???? ????????????. ????????????????. ????????????????????— İstanbul Başakşehir Esports (@Ibfk2014E) November 17, 2020
Papara Supermassive’in başarılı oyuncusu @emreriv9 FIFAe Club World Cup’ta bizlerle!
Bu turnuvada bizimle mücadele etmesi için desteklerinden dolayı @supmass ailesine teşekkür ederiz! ???????????????? pic.twitter.com/U7Rw1o4oDV
Papara Supermassive ile maçlara çıkan Riv9'un Türkiye şampiyonlukları da bulunuyor.
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