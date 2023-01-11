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Aşağı zıt anlamlısı nedir? Aşağı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşağı kelimesi sıkça kullanılan kelimelerden biri olarak günlük hayatımızda yer alır. Kelime anlamı olarak bir şeyin yere yakın olan kısmı, alt bölümü, alt kısmı olarak açıklanabilir. Dilimizde yer alan birçok kelimenin tam olarak zıddı yani karşıtı olan kelimeler bulunur. Aşağı kelimesi de bunlardan biridir. Aşağı kelimesi zıt anlamlısı olan kelimeyle de aynı cümle içerisinde ikileme olarak kullanılabilir. Yer yön bildiren kelimelerden birisi olan aşağı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Aşağı zıt anlamlısı nedir? Aşağı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak birbiri ile karşıt ve çelişen kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimelere aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler de denir. Dilimizde yer alan birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Bu tür kelimeler Türkçe de sıkça bulunan kelimelerdir ve özellikle deyim ve atasözlerinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelere nazaran zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde birlikte kullanılabilir ve bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Ak zıt anlamlısı nedir? Ak zıt anlamlısı nedir?

Aşağı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Aşağı kelimesi gerçek anlamı ve mecaz anlamı ile kullanılabilen bir sözcüktür. Kelimenin anlamı kullanım şekline göre değişkenlik gösterebilir. Aşağı kelimesi bir yerin alt kısmını ifade etmek için kullanılırken aşağının zıt anlamlısı olan kelime de tam tersini ifade eder. Aşağı kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Yukarı

Aşağı zıt anlamlısı olan yukarı kelimesi de bir yerin üst bölmesini, üst tarafını anlatmak için kullanılır. Aşağı kelimesinin karşıt anlamı olarak yukarı kelimesi kullanılabilir.

Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış zıt anlamlısı nedir?

Aşağının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler kelime anlamlarının kavranması ve günlük konuşma dilinde doğru olarak kullanımının pekiştirilmesi için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Örnek cümle kurulumu ile kelimelerin eş ve zıt anlamlıları öğrenilebilir aynı zamanda kelime dağarcığı da zenginleştirilebilir. Aşağının zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Evlerinden yukarı birkaç sokak ilerledikten sonra deniz kenarına ulaştık.
  • Yukarı mahalledeki çocuklar aşağı mahalle ile bir futbol müsabakası düzenledi.
Acele zıt anlamlısı nedir? Acele zıt anlamlısı nedir?

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