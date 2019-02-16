Mynet Trend

Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırıya sosyal medyada tepki yağdı!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olayda, asansöre binen hamile kadının çantasını almak için saldıran zanlının görüntülerine tepki yağdı.

Asansöre binen hamile kadının çantasını almak için tekme tokat saldıran zanlının görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Çin'de bir asansörde kaydedilen görüntülere yaptıkları yorumlarda güvenlik güçlerinin hamile kadına öldürücü darbeler vuran saldırganın bir an önce yakalanması çağrısında bulundular.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Hırsızlara canı pahasına böyle direndiHırsızlara canı pahasına böyle direndi
Ölüme meydan okuduÖlüme meydan okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör saldırı hamile kadın çin

En Çok Okunan Trend Haberler

14 Şubat'ta 14 TL'lik kuponla servet kazandı!

14 Şubat'ta 14 TL'lik kuponla servet kazandı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara müjde

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara müjde

40 yıllık şüphe mezar açtırdı! Gördükleri karşısında şoke oldu

40 yıllık şüphe mezar açtırdı! Gördükleri karşısında şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Suriyeli gencin motosiklet ile ölümle dansı

Ölüme meydan okudu

Motosiklet üstünde sanayi tüpüyle tehlikeli yolculuk

Yürekleri ağza getiren yolculuk!

Zirvenin stresini böyle attı!

Zirvenin stresini böyle attı!

Eltisinin kızının boğazını kesip kanını içti!

Eltisinin kızının boğazını kesip kanını içti!

Kavgadan çok, baygın haldeki görüntüsü konuşuldu

Bayılan gencin yüz ifadesi olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.