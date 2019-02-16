Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırıya sosyal medyada tepki yağdı!

Asansöre binen hamile kadının çantasını almak için tekme tokat saldıran zanlının görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları Çin'de bir asansörde kaydedilen görüntülere yaptıkları yorumlarda güvenlik güçlerinin hamile kadına öldürücü darbeler vuran saldırganın bir an önce yakalanması çağrısında bulundular.
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