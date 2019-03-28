Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket etti

Çin'de olası bir asansör faciasından son anda dönüldü. Bir kişi yukarı çıkan asansöre bindiği sırada asansör bir anda hareket etmeye başladı. Hem yukarı çıkıp hem kapıları kapanan asansörde vücudu parçalanma tehlikesi yaşayan şahıs kendisini son anda dışarı çıkarmayı başardı.

Asansörün kendi kendine kontrol dışına çıkması faciaya davetiye çıkardı. Şahıs, herhangi bir yara almadan olayı atlatırken yaşanan dehşet dolu anlar, asansör kabininin içindeki güvenlik kamerasında kayda geçti.



