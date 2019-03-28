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Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket etti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

Çin'de bir kişi asansöre bindiği sırada asansör hareket edip kapısı kapandı. Faciadan kıl payı kurtulan şahsın yaşadığı o anlar asansörün içindeki kameraya yansıdı.

Çin'de olası bir asansör faciasından son anda dönüldü. Bir kişi yukarı çıkan asansöre bindiği sırada asansör bir anda hareket etmeye başladı. Hem yukarı çıkıp hem kapıları kapanan asansörde vücudu parçalanma tehlikesi yaşayan şahıs kendisini son anda dışarı çıkarmayı başardı.

Asansörün kendi kendine kontrol dışına çıkması faciaya davetiye çıkardı. Şahıs, herhangi bir yara almadan olayı atlatırken yaşanan dehşet dolu anlar, asansör kabininin içindeki güvenlik kamerasında kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
çin asansör kaza

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