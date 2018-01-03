Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Caner Erkin’le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını yazacak. Akşam Gazetesi’nin haberine göre; 28 yaşındaki ünlü, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak.

Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.

Oğulları Çınar’ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan Asena Atalay ile Caner Erkin, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı.

BOŞANMA DAVASINDA HAKİM İSYAN ETMİŞTİ

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'ın velayetini almak için açtığı davanın duruşmasında sık sık sesler yükseldi. Asena Atalay gözyaşlarını tutamazken, hakim “Çınar'ı Allah iki taraftan da kurtarsın, benim anladığım budur” demişti.

Mahkemede ilk olarak çiftin ortak çocuğu Çınar'ın, boş zamanlarında gittiği özel bir aile kulübü eğitmeninin tanık ifadesi alınmıştı. Tanık Kübra Güleryüz, çalıştığı sürece ilişkin bilgiler vererek, “Çınar okula gitmediği günler ve boş zamanlarda bakıcısı Leyla Hanım tarafından çalıştığım kuruma getirilirdi. Caner Bey haftanın 2-3 günü gelir Çınar ile oyunlar oynardı. Asena Hanım ise çalıştığı süreçte yalnızca 3 kere geldi. Bir keresinde Asena Hanımın, Çınar'ın bakıcısını arayarak,” Leyla, bugün Çınar sende kalsın ama kimseye söyleme” dediğini telefondan duydum” demişti.