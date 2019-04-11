MAGAZİN

Asena Atalay: Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Asena Atalay: Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı renkli paylaşımlarla haber olan Asena Atalay, bu defa takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Takipçilerinden ilginç sorular ve yorumlar beklediğini söyleyen Asena, gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Bu sorular arasında biri vardı ki Atalay verdiği yanıtla aklında kalmış ilginç bir planının varlığını ortaya koydu. Kendisine yöneltilen ‘Hayatta yapmak isteyip de yapamadığın şey nedir?’ sorusuna “Sırt çantamla homeless (evsiz-sokakta yaşayan) hayatı yaşamak. Çınar büyüsün, deneyimleyeceğim” yanıtını veren Asena Atalay böylelikle geleceğe yönelik ilginç planını da açıklamış oldu.

asena-atalay-ic


Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay! Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!
Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyorSosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asena Atalay instagram

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

Müge Boz'un yeni sevgilisi bakın kim?

Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

Ezgi Mola'dan Ankara'daki köpek katliamına çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Hatice'nin yeni single heyecanı

Hatice'nin yeni single heyecanı

Çukur'da büyük sürpriz! Sinem Kobal dahil oluyor

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.