Asena Atalay: Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı renkli paylaşımlarla haber olan Asena Atalay, bu defa takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Takipçilerinden ilginç sorular ve yorumlar beklediğini söyleyen Asena, gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Bu sorular arasında biri vardı ki Atalay verdiği yanıtla aklında kalmış ilginç bir planının varlığını ortaya koydu. Kendisine yöneltilen ‘Hayatta yapmak isteyip de yapamadığın şey nedir?’ sorusuna “Sırt çantamla homeless (evsiz-sokakta yaşayan) hayatı yaşamak. Çınar büyüsün, deneyimleyeceğim” yanıtını veren Asena Atalay böylelikle geleceğe yönelik ilginç planını da açıklamış oldu.



