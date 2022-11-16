Asena kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi! İşte işini ve imajını değiştiren 2. Sayfa konuğu Asena'nın son hali

Asena, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisi ve danslarıyla bir döneme damga vurmuştu. Asena, bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. İşte 90'lara danslarıyla damga vuran oryantal Asena'nın son hali...

ASENA KİMDİR?

Asena Çakmak 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizelidir.

Rus kökenli bir anneyle büyüyen Asena'nın çocukluğu Almanya'da geçti. 15 yaşında Türkiye'ye dönen Asena, iyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir. Marmara Üniversitesi Otelcilik & Turizm bölümünü bitiren Asena , sonrasında Bilgi Üniversitesi'ne kaydoldu.

Gizli gizli dans eden Asena, kabiliyeti nedeniyle keşfedildi ve 1998 yılında şöhrete kavuştu. Asena'nın televizyonla ilk tanışması, Mustafa Topaloğlu sayesinde olmuştur. Ancak yaşı nedeniyle, televizyon macerası 2 ay sürdü. 1999'dan sonra televizyona kesin bir dönüş yaptı. Son yıllarda Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana, Ünlüler-Gönüllüler gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek magazinden elini eteğini çeken Asena, eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

2. SAYFA'NIN KONUĞU ASENA'NIN SON HALİ



