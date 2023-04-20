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Asgari zıt anlamlısı nedir? Asgari kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

12.04.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde Türkçe kökenli ve yabancı kökenli birçok kelime bulunmaktadır. Türkçe kelime sayısı açısından oldukça zengindir. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimelerin çeşitliliği sayesinde ifade etmek istediklerimizi kapsamlı bir şekilde söyleyebiliriz. Genel olarak kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlıları da cümle içinde kullanılmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler anlatımı zenginleştirmek için destek olur. Peki, asgarinin zıt anlamlısı nedir?

Asgari zıt anlamlısı nedir? Asgari kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca toplumlar arası etkileşimler olmuştur. Bir toplumun dili, dini ve kültürü farklı toplumlara geçebilir. Farklı toplumlar arasında çeşitli açılardan var olan benzerlikler bulunabilir. Özellikle dil konusunda bir toplumun farklı toplumlarla benzerlikleri bulunabilir. Türkçe de farklı kökenli kelimeler yönünden oldukça zengin bir dildir. Asgari kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Asgari sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Farklı kökenli olan asgari sözcüğü, dilimize uzun zamandır yerleşmiş olan bir sözcüktür. Asgari sözcüğünün TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • En az , en aşağı, en düşük, en alt, minimal
  • Minimum
Sol zıt anlamlısı nedir? Sol zıt anlamlısı nedir?

Asgari kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler yaygın olarak yer alır. Bir kelimeyi daha anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek için eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerden destek alınabilir. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin karşıtı bir anlam içerir. Asgari sözcüğü günlük konuşma dilinde defalarca kullanılan bir sözcüktür. Asgari sözcüğünün karşıtı bir anlam ifade etmek gerektiğinde asgarinin zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmak gerekir. Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin zıt anlamlısı demek değildir. Bir kelimenin zıt anlamlısı, o kelimeyle anlam açısından aynı olmalıdır. Asgari kelimesinin zıt anlamı olan kelime “azami” sözcüğüdür.

Somut zıt anlamlısı nedir? Somut zıt anlamlısı nedir?

Asgarinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Asgari sözcüğü ve asgari zıt anlamlısı olan azami sözcüğü cümle içinde sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Asgari sözcüğünün zıt anlamlısı olan azami sözcüğü ile kurulabilecek örnek cümleler şöyledir:

  • Tüm gece boyunca azami hız sınırını geçmeden ilerledi.
  • Tüm çocukluğu azami derecede haşarı bir çocuk olarak geçti.
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