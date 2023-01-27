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Somut zıt anlamlısı nedir? Somutun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.01.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük yönünden oldukça zengin bir dildir. Bazı sözcüklerin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Kelimelerin zıt veya eş anlamlısının kullanımı cümle çeşitliliği açısından büyük bir kapsama sahiptir. Konuşmalarda ya da yazışmalarda kendimizi ifade ederken sözcüklerin eş anlamlısından veya zıt anlamlısından faydalanırız. Peki, somut sözcüğünün zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Somut zıt anlamlısı nedir? Somutun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Somut sözcüğü günlük konuşmalarda karşımıza çıktığı gibi eğitim öğretim alanında da karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede katıksız/yekpare anlamında kullanılan "som" kelimesine “+Ut” son ekiyle türetilmiştir. Cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda isim görevini de üstlenir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Bir varlığın duyum aracılığıyla algılanması, konkret, müşahhas
  • (İsim) Somut olan şey

Ayrıca somut sözcüğünün içerisinde geçtiği "somut isim", "somut ad" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Somut isim veya somut ad kelimeleri çoğunlukla dil bilgisinde kullanılmaktadır.

Kıt zıt anlamlısı nedir? Kıt zıt anlamlısı nedir?

Somut kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbirinin mana yönünden tam tersini anlatan kelimeler, zıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Somut kelimesi zıt anlamlı karşılığı olan sözcükler arasında yer almaktadır. Somutun zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Somut kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla sıfat hâliyle kullanılır, fakat isim haliyle kullanıldığına görülmektedir. Somutun zıt anlamlısı ise sıfat görevinde kullanıldığında somut zıt anlamlısıdır. Bu bağlamda somut zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Soyut

"Soyut" sözcüğü "somut" kelimesinin anlam açısından tam aksini ifade eder. "Varlığı duyularla algılanabilen" anlam doğrultusunda somut zıt anlamlısı soyuttur. "Somut" kelimesi bir şeyin var olduğunu belirtirken "soyut" sözcüğü ise varlığı kanıtlanamayan şeyler için kullanılmaktadır.

Kısa zıt anlamlısı nedir? Kısa zıt anlamlısı nedir?

Somutun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bulunan sözcüklerin karşıt anlamlı karşılıklarını bilmek konuşmalarımızı daha etkileyici bir hale getirmektedir. Somut sözcüğünün anlamca tam aksini anlatmak istediğimizde soyut kavramını kullanırız. Somut kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bugünkü Türkçe dersinde soyut manaya gelen sözcüklerin neler olduğunu öğrendik.
  • Var olduğuna inanmadığımız her şeye soyut dendiğini yeni öğrendim.
  • Sınavda çıkan mutluluk kelimesi meğer soyut anlamlıymış.
  • Soyut anlamlı kelimeleri ezberlemek için tüm gece odasından çıkmadı.
  • Öğretmeniz bugün derste sevgi, düşünce, üzüntü gibi şeylerin soyut olarak tanımlandığını söyledi.
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