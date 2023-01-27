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Sol zıt anlamlısı nedir? Solun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.01.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam konuları arasında yer alan zıt anlamlı kelimeler, birbiri ile mana bakımından çelişen sözcüklere denmektedir. Türkçemizde her kelimenin anlamdaş karşılığı olmadığı gibi zıt anlamlı karşılığı da bulunmamaktadır. Bir sözcüğün zıt anlamlı olabilmesi için çoğunlukla sıfat veya zarf niteliğini taşıması gerekir. Ancak isim ve fiillerin de zıt anlamı olabilir. Peki, günlük konuşmalarda çok sık karşımıza çıkan sol sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Sol zıt anlamlısı nedir? Solun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sol kelimesi dilimizde çok yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Eski Türkçe “sol” kelimesinden dönüştürülerek dilimize girmiştir. Ayrıca karşıt anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır. Sol sözcüğü aynı zamanda eş sesli bir sözcüktür. Yazım stilleri aynı ancak mana bakımından birbirinden farklı olan kelimeler eş sesli yani sesteş olarak isimlendirilir. Bu kelime bir yandan yön belirtmek için kullanılırken bir yandan da renk açısından “solmak” manasına gelir. Ayrıca müzik terimlerinden biridir. Türk Dil Kurumuna göre sol sözcüğü birçok mana taşımaktadır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Vücutta yüreğin bulunduğu yönde olan
  • (İsim) Bu yönde bulunan
  • (İsim) Siyasette ekonomi ve düşüncede sosyalizm görüşüne yakın olan, tutuculuğu ve gelenekçiliği kabul etmeyen grup
  • (İsim) Boks sporunda sol yumrukla yapılan vuruş
  • (İsim) Müzik terimi

Ayrıca sol kelimesinin içerisinde geçtiği “ortanın solu", "sol iç", "sol açık", "sol şerit", "solda sıfır", "sol bek", "sol eğilimli” gibi birleşik sözcükler ve “sol tarafından kalmak", sol eli beklemek", "sol yapmak", "sola kaymak” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Sıcak zıt anlamlısı nedir? Sıcak zıt anlamlısı nedir?

Sol kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sol kelimesi günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Sol sözcüğü aynı zamanda karşıt anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini görür. Sol gibi solun zıt anlamlısı da sıfat görevinde kullanılır. Sol zıt anlamlısı olan sadece bir tane kelime vardır. Sol zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Sağ

Sağ kelimesi "Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan" mana yönünden sol kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılır. Sağ kelimesi de en az sol sözcüğü kadar çok sık kullanılır.

Sert zıt anlamlısı nedir? Sert zıt anlamlısı nedir?

Solun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız sol sözcüğü, karşıt anlamlı karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Sol kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Ahmet dün akşam halı saha maçında sağ kolunu kırmış.
  • Babam yol boyunca sağ şeritten gitmemiz konusunda çok diretti.
  • Yemek masamız salona girince sağ taraftaydı.
  • Okulda öğretmenler merdivenlerin sağ tarafından inmemiz gerektiğini söyledi.
  • Mağazadan girince hemen sağ tarafta yeni elbiseler asılıydı.
Sağ zıt anlamlısı nedir? Sağ zıt anlamlısı nedir?

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