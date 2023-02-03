Hastalık zıt anlamlısı nedir? Hastalık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dil canlı bir varlıktır, doğar, büyür, gelişir ve eğer kullananı kalmazsa ölür. Dilimiz kendi içinde birçok kelimeyi, özelliği barındırır. Bu özellikler ve kelimeler kimi zaman en başta var olur kimi zaman da başka milletlerle gerçekleşen etkileşim sayesinde kazanılır. Dilimizin birçok kültürle, milletle etkileşime geçmesi sonucu farklı milletlerin dillerinden sözcük aldığını söyleyebiliriz. Hastalık kelimesi de dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Orta Asya’da bulunmuş bir Kuran tefsirinde (1300 yılından önceye ait olduğu düşünülmektedir.) ‘’sayrı, sağlığı bozuk’’ olarak çevrilmiş ve dilimize geçişinin de böyle olduğu düşünülür. Hastalık kelimesini özellikle kış aylarında, günlük hayatımızda birçok kez kullanıyoruz. Yan ve mecaz anlamları da bulunan bu kelimenin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

(İsim) Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık

(İsim) Ruh sağlığının bozulması durumu

(İsim) Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk

(İsim, Mecaz) Aşırı düşkünlük, tutku

Bunların yanında ‘’hastalık sağlık bizim için’’, ‘’hastalık kapmak’’, ‘’ hastalık kantarla girer, miskalle çıkar’’ gibi atasözleri ve deyimlerimiz de vardır.

Hastalık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlar,anlam olarak birbirine tam karşıt olan sözcükleri nitelerken dil kullanıcılarına oldukça yardımcı olur. Akıcı konuşmada, dil kullanıcısının kendisini iyi ifade etmesinde, hitap ederken kullandığı tezleri güçlendirmesine yardımcı olur. Güzel-çirkin, sıcak-soğuk, siyah-beyaz gibi birbirlerinden kesin bir çizgiyle ayrılan tam karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı sözcüklere verilebilecek sözcüklerdir. Hastalık kelimesinin de tam karşıtı olan bir sözcük bulunur. Hastalığın zıt anlamlısı:

Esenlik

Hastalık zıt anlamlısı olan esenlik sözcüğün etimolojisi kimi görüşlere göre eski Türkçe dillerine dayanan ‘’esenlik’’ sözcüğüdür. Kimi dillere göreyse sözcüğün kökeni Farsça diline dayanır. Esenlik kelimesi "esen olma durumu" anlam doğrultusunda hastalık kelimesinin zıt anlamıdır.

Hastalığın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Hastalık kelimesinin zıt anlamı olan esenlik kelimesi ve hastalık kelimesiyle ilgili örnek cümleler: