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Ashley Graham'dan Vogue için cesur pozlar! Ceketinin önünü açıp...

10.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Ashley Graham'dan Vogue için cesur pozlar! Ceketinin önünü açıp...

Vogue için poz veren büyük beden model Ashley Graham sosyal medyayı salladı. Graham ceketinin önünü açarak göğüslerini sergiledi.

2016 yılında Vogue'un kapağını süsleyen ilk büyük beden model olarak tarihe geçen Ashley Graham seksi pozlarıyla olay oldu.

Ashley Graham, Instagram üzerinden moda dergisinin İtalyan baskısı için yapılan çekimin kamera arkasını paylaştı.

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33 yaşındaki Graham göğüslerini sergilediği file tulumuyla verdiği pozlarla gündeme geldi. Tamamen tülden oluşan tulumundan göğüslerini gösteren Ashley Graham üstüne ise kürklü bir ceket giydi.

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Ceketini açıp içini gösteren Graham'ın pozlarına beğeni yağdı.

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