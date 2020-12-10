Ashley Graham'dan Vogue için cesur pozlar! Ceketinin önünü açıp...

2016 yılında Vogue'un kapağını süsleyen ilk büyük beden model olarak tarihe geçen Ashley Graham seksi pozlarıyla olay oldu.
Ashley Graham, Instagram üzerinden moda dergisinin İtalyan baskısı için yapılan çekimin kamera arkasını paylaştı.
33 yaşındaki Graham göğüslerini sergilediği file tulumuyla verdiği pozlarla gündeme geldi. Tamamen tülden oluşan tulumundan göğüslerini gösteren Ashley Graham üstüne ise kürklü bir ceket giydi.
Ceketini açıp içini gösteren Graham'ın pozlarına beğeni yağdı.
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