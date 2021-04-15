Ashley Graham iç çamaşırını göstermek için pantolonunu aşağı indirdi

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, ocak ayında oğlu Isaac'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham, son olarak sosyal medya hesabından iç çamaşırı reklamı yaptı. Ashley Graham pembe tonlarındaki iç çamaşırlarının reklamını yapmak için aynı karşısında üstünü yarısına kadar çıkarıp pantolonunu da aşağı indirdi.

HAYRANLARI BEĞENMEDİ

Graham'ın bu paylaşımı takipçilerinin bir kısmını rahatsız etti. Graham'ın zaten iç çamaşırlarını kendi tercih edip giymesi ve renklerin birbirine uyumlu diye de sevinmesi hayranlarına samimiyetsiz geldi.

Başlangıçtan bu yana sıfır beden modellerin poz verdiği Sports Illustrated'a kapak pozu veren ilk kıvrımlı model olma özelliğini taşıyan Ashley Graham, uzun bir süredir kadınlara yönelik olarak düzenlenen "kendi bedeninizi olduğu gibi sevin" kampanyalarında da aktif olarak görev alıyor.



