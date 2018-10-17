MAGAZİN

Ashley Graham'ın son hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Büyük beden model son görüntüsüyle hayranları arasında tartışma başlattı. Ashley Graham'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

Ashley Graham'ın son hali olay oldu

Moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden biri olan Ashley Graham, son iki haftadır görüntüsüyle tartışma konusu oluyor.

Bunun nedeni de, Sports Illustrated dergisine kapak olan ilk büyük beden model olan Graham'ın artık gözle görülür şekilde incelmiş olması.

Graham son olarak New York'ta düzenlenen Golden Heart Awards (Altın Kalp Ödülleri) gecesine katıldı. Derin yırtmaçlı bir etek ve bel kısmını açıkta bırakan siyah bir büstiyer giyen Graham'ın eskisine oranda incelmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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Ashley Graham'ın sosyal medyadaki takipçileri, modelin fiziksel görünümündeki bu değişikliği tartışmaya başladı.

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Bazıları Graham'ın çok daha formda ve güzel göründüğünü ileri sürdü. Bazı hayranları da Graham'ın kilo verdiğini ve bunun her şeyden önce sağlık açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Ashley Graham'ın keyfi yerinde

Ama Graham'ın kilo vermesini eleştiren hayranları da var. Bunlar da modeli "Biz seni bizim gibi büyük bedenlerin temsilcisi olarak seviyorduk. Moda dünyasında sesimizi duyuruyordun. Ama artık büyük beden değilsin" yorumunu yaptı.


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