Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün.

İşte kilo vermeden kolesterol dengelemeye ceviz suyunun faydaları…

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.

Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

KAYNAK: SABAH SAĞLIK