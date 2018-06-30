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Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı.

Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün.

İşte kilo vermeden kolesterol dengelemeye ceviz suyunun faydaları…

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

kabızlık

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

ANNE

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.

Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

KAYNAK: SABAH SAĞLIK

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Anahtar Kelimeler:
ceviz suyu kilo vermek

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