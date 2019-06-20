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Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

İstanbullu Meryem Aydemir, burada tanıştığı Şırnaklı Cüneyt Aydemir ile Beytüşşebap ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı.

Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı

Meryem ve Cüneyt Aydemir çifti İstanbul’da tanıştı. Bir süre flört eden çift daha sonra evlilik kararı aldı. Aşkı için İstanbul’dan Şırnak’a gelen Meryem Aydemir, 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören köyünde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

GELİNE 1 KİLO ALTIN DAMADA 100 BİN LİRA TAKILDI

Aşiret düğününde geline bir kilo altın damada ise 100 bin lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde davetliler takı takma yarışına girdi.

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Damadın kuzeni Agit Aydemir Türk bayrağı altında halaylar çekilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aydemir, “Yıllardır bölgemizde bu güzel düğünler olmuyordu. Çok şükür artık düğünlerimiz yapabiliyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Beytüşşebap İlçe Kadın Kolları Başkanı Hafize Aydemir ise ailelerinin düğünlerinin hep böyle güzel geçtiğini söyledi. Hafize Aydemir, “Korucubaşı Bahri Aydemir’in oğlu İstanbul’dan sevdiği biriyle evlenince düğünü bir başka güzel oldu. Türk-Kürt ayrımcılığı yapanlara en güzel mesaj bu olsa gerek. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında Kato Dağı’na çok yakın bir yerde İstanbullu biriyle akrabamızın düğünü var, bugün çok mutluyuz” diye konuştu.

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Jirki aşiretine mensup Aydemir ailesinin 3 gün 3 gece süren düğünlerinde gelin ve damat gönüllerince eğlendi.

(İHA)

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