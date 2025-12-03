Mynet Trend

Aşiret düğününde Türkiye rekoru: Altınların değerini duyan inanamadı!

İçerik devam ediyor

Kars'ta gerçekleşen bir aşiret düğünü, gelin ve damada takılan takıların miktarıyla gündem oldu. Görüntüler, 'Türkiye rekoru' notuyla paylaşıldı.

Kars’ta düzenlenen bir aşiret düğünü, takı töreniyle gündeme damgasını vurdu. Düğünde gelin ve damada 38 milyon 975 bin TL değerinde takı takılırken, bu rakamın Türkiye’de şimdiye kadar bilinen en yüksek takı miktarı olduğu ifade edildi.

SERVET DEĞERİNDE TAKI TAKILDI!

Gelin ve damada 38 milyon 975 bin TL değerinde takı takılan aşiret düğünü 'Türkiye rekoru' notuyla paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Aşiret düğününde Türkiye rekoru: Altınların değerini duyan inanamadı! 1

Görüntülerde, düğün töreninin sonunda sahneye çıkıp mikrofonu eline alan düğün sunucusunun, yapılan hesaplamanın ardından geri sayım eşliğinde takı miktarını açıkladığı görüldü.

Aşiret düğününde Türkiye rekoru: Altınların değerini duyan inanamadı! 2

Bu açıklamadan sonra salondaki misafirler coşku ile alkış tuttu.

