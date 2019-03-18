MAGAZİN

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan Demi Lovato'dan şoke eden itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl sonunda aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato, “Pişman değilim, çünkü bunları yapmam gerekiyordu" dedi.

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan Demi Lovato'dan şoke eden itiraf

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan ve ölümden dönen Demi Lovato, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki şarkıcı, “Pişman değilim, çünkü bunları yapmam gerekiyordu. Ama ne olduklarını asla unutmamalıyım, hepsi birer hataydı” dedi.
Lovato, “Eğer hala nefes alıyorsanız, sizler de bunu yapmaya değersiniz demektir” diye yazdı.

Lovato hastaneye kaldırıldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Alışkanlığımla ilgli yolculuğum hakkında her zaman açık oldum” şeklinde başlayan açıklamasında, “Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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