Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesinde ikamet eden üzüm üreticisi Erkan Boğa, üzüm bağının kenarında yetiştirdiği Malatya türü kayısısının yaklaşık on gün erken olgunlaşmasına şaşırdı. Malatya türü kayısının yaklaşık on gün önce olgunlaşmasını havaların sıcak gitmesinden kaynaklandığını kaydeden Erkan Boğa, "Üzüm bağımın kenarında yetişen ve 8 yaşında olan Malatya cinsi kayısı ağacım, bu yıl geçmiş yıllara oranla yaklaşık on gün önce olgunlaştı. Erken olgunlaşmayı havaların sıcak gitmesi ve bölgemizin iklim şartlarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Erken olgunlaşma mahallemizin iklim şartlarından dolayı bazı yıllar, üzümde de yaşanıyor. Malatya türü kayısının erken olmasına şaşırdım. Mahalle sakinleri gelerek, tadına bakmak için birer, ikişer tane yiyorlar." dedi.