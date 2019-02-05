'Aşırılıkla' mücadele edecekler!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Vatikan ile El-Ezher Kurumu aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

'Aşırılıkla' mücadele edecekler!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis BAE'nin başkenti Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladı.

Dini ve ahlaki sorumluluğa dayanan işbirliği ve diyalog kültürünün benimsendiği kaydedilen belgede, dünya liderleri, uluslararası politika yapıcıları ve ekonomi dünyasının "hoşgörü, birlikte yaşama ve barış kültürünü yaymak, dünyadaki mevcut savaşları, çatışmaları, kültürel ve ahlaki çöküşü durdurmak" için çalışması istendi.

Belgede ayrıca dini ve milliyetçi aşırıcılık ile teröre karşı uyarıda bulunuldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye dün gelmişti.

Papa Francis, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

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Anahtar Kelimeler:
el ezher insani kardeşlik papa el azeher BAE

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