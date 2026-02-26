YEMEK

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi

Türk mutfağı denilince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz tatlılarımızdır. Peki, her bir lokmasında ayrı bir tarih yatan bu geleneksel tatlıların tabaklarımıza gelene kadar hangi yollardan geçtiğini hiç merak ettiniz mi?

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi

1. Tel Kadayıflı Sakızlı Muhallebi

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 1

Muhallebinin hikayesi aslında çok eskilere, Arap yarımadasına kadar uzanıyor ve adını da oradaki ünlü bir komutandan alıyor. Osmanlı saray mutfağına girdiğinde ise işin içine Ege'den, Sakız adası'ndan gelen o kıymetli damla sakızları giriyor ve padişahların favori tatlısına dönüşüyor! Anadolu'nun o kadim çıtır lezzeti kadayıf ile sarayın bu ipeksi, şifalı muhallebisinin buluşması da saray kültürüyle halk geleneğinin aynı tabakta kucaklaştığı bir hikaye sunuyor. Eskiden saray mutfağında ustaların saatlerce kıvam tutturmaya çalıştığı bu efsane lezzeti, o meşhur çıtırlığı ve ferahlığıyla bugün iftar sofralarımıza taşımak ise Dr. Oetker Tel Kadayıflı Sakızlı Muhallebi ile sadece dakikalarımızı alıyor.

2. Baklava Yufkalı Tavukgöğsü

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 2

Tavukgöğsünün kökleri aslında Antik Roma'ya kadar dayanıyor. Osmanlı sarayına girdiğinde ise yapımı büyük ustalık isteyen, padişahların başköşeye koyduğu en havalı sütlü tatlılardan biri oluyor. Baklava yufkası ise asırlar öncesinden, Orta Asya türklerinin incecik hamur açma geleneğinden miras kalan bir efsane. İpeksi saray lezzetinin, o çıtır çıtır göçebe mirasıyla sarmalanması, mutfağımızın iki dev tarihini tek bir lokmada bir araya getiriyor. Eskiden o incecik baklava yufkasını açmak ve tavukgöğsünün kıvamını tutturmak büyük bir ustalık isterdi ama şimdi Dr. Oetker Baklava Yufkalı Antep Fıstıklı Tavukgöğsü ile dakikalar içinde iftar sofralarımıza bu lezzeti taşıyabiliyoruz!

3.Sütlaç

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 3

Sütlaç herkesin sevdiği tariflerden biri. Bu hafif ve lezzetli tatlı aslında önce ilaç niyetiyle hazırlanıyor. Midesi ağrıyan birine rahatlaması için pirinç, süt ve şeker karışımı yapılıyor, adına da sütlü aş deniyor. Zamanla da bu "sütlü aş" bizim bildiğimiz lezzetli sütlaç oluyor.

4. Tavuk Göğsü

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 4

İlk olarak Romalılar tarafından yapılan bu tatlıyı daha sonra Türkler öğreniyor. Bu tatlı, Avrupa'da biterken Türkler asırlar boyunca yapmaya devam ediyor. Hatta bu tatlıyla yetinmeyip üzerine kazandibini de buluyorlar.

5. Kazandibi

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 5

Yukarıda tavuk göğsünün Romalılardan geldiğini söylemiştik. Romalılardan Bizanslılar alıyor, oradan da Türklere geçiyor. Tavuk göğsünü severek yapan Türkler bunu geliştirerek kazandibini de buluyorlar. O meşhur yanık dokusunu ve kıvamını evde tutturmak zor ama Ramazan telaşında Dr. Oetker Pratik Kazandibi imdadımıza yetişerek bu asırlık geleneksel lezzeti şipşak hazırlamamızı sağlıyor!

6. Keşkül

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 6

Osmanlı mutfağında sıklıkla rastladığımız keşkül, süt ve bademden yapılan bir tatlı. Keşkül, saray mutfağında özel günler ve davetlerde sunulan bir tatlı. Arap mutfağından gelen bu tatlı bir zaman sonra Türklerin geleneksel tatlısı haline gelmiş.

7. İrmik Helvası

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 7

En eski tatlılardan biri olan irmik helvası, dondurmalı ve dondurmasız sunulan tatlılardan. Arapların tatlısı olan helva, Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra Osmanlı'da iyice yayılmış.

8. Sakızlı Muhallebi

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 8

Sütlü tatlıların şahı diyebileceğimiz muhallebi, sütün sahibi anlamına geliyor. Arap bir generalin komutasında görevli olan aşçı, generale özel bir tatlı hazırlıyor. General, aşçının hazırladığı tatlıyı çok beğeniyor. Daha sonra birçok çeşidi yapılan tatlı, Osmanlı saray mutfağından da eksik olmayan bir lezzet.

9. Aşure

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 9

Aşurenin nereden geldiğiyle alakalı bir sürü hikaye bulunuyor. Bu hikayelerden biri Nuh peygamberin karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı bir tatlı olduğu. Bir başka hikaye ise Kerbela Savaşı sonrası yapıldığıyla ilgili. Yine Rum ve Ermeni kültüründe de aşure tatlısının olduğu biliniyor.

Türk tatlılarını anlatmak bir ömür, Dr. Oetker ile yapmak ise kısacık sürer!

Geleneksel Dr. Oetker Türk tatlıları, bu Ramazan da sofralarınıza lezzet katıyor!

Asırlardır damaklarımızı tatlandıran 9 Türk tatlısının hikayesi 10

Ramazan’ın ruhunu tatlandıran lezzetler Dr. Oetker Türk tatlıları serisi, geleneksel Türk tatlılarını pratik şekilde hazırlama fırsatı sunuyor. Üstelik bu Ramazan Baklava Yufkalı Antep Fıstıklı Tavukgöğsü, Tel Kadayıflı Sakızlı Muhallebi ve Pratik Kazandibi ile Geleneksel Türk tatlıları serisi çeşitlendi!

Dr. Oetker'in Türk tatlılarına buradan göz atabilirsiniz!

