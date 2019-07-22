Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Geçmişe Açılan Pencere Projesi kapsamında "Mübadil Lezzetler" etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımına başlandı. Samsun Balkan Türkleri Derneği yürütmüş olduğu proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri tekrar canlandırarak günümüz mutfaklarına taşıyor. Ayrıca proje sonunda hazırlanacak olan yemek kitabı ile unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarılmış olacak.

Proje hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Mübadillerin Balkanlar'dan gelen köklü kültürel öğelerinin yanında zengin mutfak geleneklerinin de Anadolu’daki kültürel zenginliğin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yürütmüş olduğumuz bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Mübadil annelerimizin tarifleri ile Hacıismail ve Devgeriş mahallelerimizde gerçekleşen etkinliklerimizin ardından, proje iştirakçileri olan mübadil mahallelerimizden Karaperçin, İlyasköy, Aşağıçinik, Çırakman, Çandır ve Taflan’da aynı şekilde farklı lezzetleri ortaya koyan çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemizde farklı yemeklerin ve lezzetlerin yapımı ile devam eden projemiz sonunda malzemelerin, tariflerin ve yapılışlarının açık bir şekilde anlatılacağı yemek kitabımızı da Türk mutfağına kazandırmış olacağız” dedi.