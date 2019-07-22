YEMEK

Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Mübadil Lezzetler" etkinliği ile asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor

Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Geçmişe Açılan Pencere Projesi kapsamında "Mübadil Lezzetler" etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımına başlandı. Samsun Balkan Türkleri Derneği yürütmüş olduğu proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri tekrar canlandırarak günümüz mutfaklarına taşıyor. Ayrıca proje sonunda hazırlanacak olan yemek kitabı ile unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarılmış olacak.

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Proje hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Mübadillerin Balkanlar'dan gelen köklü kültürel öğelerinin yanında zengin mutfak geleneklerinin de Anadolu’daki kültürel zenginliğin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yürütmüş olduğumuz bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Mübadil annelerimizin tarifleri ile Hacıismail ve Devgeriş mahallelerimizde gerçekleşen etkinliklerimizin ardından, proje iştirakçileri olan mübadil mahallelerimizden Karaperçin, İlyasköy, Aşağıçinik, Çırakman, Çandır ve Taflan’da aynı şekilde farklı lezzetleri ortaya koyan çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemizde farklı yemeklerin ve lezzetlerin yapımı ile devam eden projemiz sonunda malzemelerin, tariflerin ve yapılışlarının açık bir şekilde anlatılacağı yemek kitabımızı da Türk mutfağına kazandırmış olacağız” dedi.

Özata, ayrıca şunları söyledi:

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“Aynı zamanda gastronomi mezunu profesyonel aşçı Sayın Merve Akkuş’un da (Samsun Müdavim Restoran Soğuk Şefi) etkinliklerimizde Balkan yemeklerinin yapım aşamasına katılarak destek verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz.”

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Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız ise, “Göçmen yemeklerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması üzerine çalışmalarını Samsun ili ve ilçelerinde yerleşik mübadil halkın yaptığı yemeklerle sınırlandırdık. Mübadil köylerde yaptığımız kapsamlı saha çalışmaları ve araştırmalar sonucunda yaklaşık 45 özgün tarifi ortaya koyduk. Bu lezzetleri özellikle seçilen eski köy evlerinde yıllardır kullanılmayan köy fırınlarını temizleyip yakarak hayata geçirdik. Karma, gavma, asma pidesi, balıcak yemeği, düğün çorbası, kulaka, etli kazan pilavı, köy ekmeği, dırvana ayranı, sütlü irmik helvasının bu etkinliklerde uygulamalı olarak yaptık. Önümüzdeki günlerde yine farklı lezzetleri farklı mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Yaşlı ve genç mübadil üç kuşak neslin bir araya gelerek şenlik havasında yapılan asırlık lezzetlerin yapımını ve tanıtımını yaptıktan sonra misafirlere ve komşulara ikram ettik. Dernek olarak bu muazzam kültür birikiminin unutulmaması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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