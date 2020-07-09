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Aşk 101 dizisiyle ilgili flaş gelişme! Netflix dizisi Aşk 101'deki Osman karakteri değiştirildi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi, Aşk 101 dizisinde ilk etapta eşcinsel olarak kurgulanan Osman karakterinin kurum ile Netflix arasındaki "ikili görüşmeler" sonucunda değiştirildiğini doğruladı.

Aşk 101 dizisiyle ilgili flaş gelişme! Netflix dizisi Aşk 101'deki Osman karakteri değiştirildi mi?

BBC Türkçe'ye açıklama yapan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir RTÜK yetkilisi, "İkili görüşmelerle o karakter konusundaki sıkıntı giderilmiştir" dedi.

Ay Yapım tarafından Netflix Türkiye için hazırlanan dizideki Osman adlı karakterin eşcinsel bir birey olarak kurgulandığı ancak daha sonra senaryonun değiştirildiği öne sürülmüştü. Dizinin fragmanını sosyal medya hesaplarından LGBT sembolü olan gökkuşağı emojisi ile paylaşan Netflix'e bazı kesimler tepki göstermişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu hafta içerisinde Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki Osman karakterinin başlangıçta eşcinsel olarak kurgulandığını açıklamıştı.

Ağustos 2019'da yürürlüğe giren ilgili yasa ve yönetmelik ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK denetimi kapsamına girdi. (BBC Türkçe)

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