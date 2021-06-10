MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

10.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netfilix Türkiye'de yayınlanması beklenen 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde başrolü paylaşan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadığı iddia ediliyor. Çekimler sırasında iki oyuncu arasında yakınlaşmanın olduğu ve sık sık aynı mekanlardan fotoğraflar paylaşması nedeniyle ikilinin arasında bir şey olup, olmadığı merak konusu oldu. Peki Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

Bir süre önce oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile yollarını ayıran Pınar Deniz'in meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Netflix Türkiye'nin yeni projesi 'Aşkın Kıyameti'nde başrolü paylaşan oyuncuların, filmin seti esnasında aralarında bir aşkın başladığı öne sürüldü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikilinin hayranları araların ilişki olup, olmadığını araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

PINAR DENİZ İLE YİĞİT KİRAZCI AŞK MI YAŞIYOR?

Son zamanlarda yer aldığı projeler ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile yollarını ayıran Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Güzel oyuncunun be kezde 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde başrolü paylaştığı Yiğit Kirazcı'ya gönlünü kaptırdığı söylentileri dolaşıyor. İkilinin set esnasında yakınlaştığı ve filmdeki aşkın gerçek hayata taşındığı iddia edildi.

Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

Öte yandan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile ilgi çeken ikilinin, sık sık aynı mekanlardan paylaşımda bulunması beraber olduklarını düşündürdü. Ortaya atılan iddiaların ardından birlikte tatile çıkması ise iddiaları iyice alevlendirdi. Henüz ikiliden çıkan haberlere karşı sessiz kalması ise yeni bir aşkın doğduğunu kanıtlar nitelikte...

Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE BAŞROLÜ PAYLAŞIYOR

Akdenizde çekimlerine başlanan filmin başrollerinde Boran Kuzum, Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Netflix Türkiye tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı ile çekimlerini bittiği duyurulan filmin senaryosunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? uyarlamasını da hazırlayan Yılmaz Erdoğan‘ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturduğu söylendi. Çekimleri biten filmin oyuncuları ise son zamanlarda filmden kareler yayınlaması ile izleyici epey bir meraka soktu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandıÜzücü haber! Yeniden kansere yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Netflix Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Toyota yeni nesil “Land Cruiser’ı” tanıttı

Toyota yeni nesil “Land Cruiser’ı” tanıttı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.