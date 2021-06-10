Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşk mı yaşıyor?

Bir süre önce oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile yollarını ayıran Pınar Deniz'in meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Netflix Türkiye'nin yeni projesi 'Aşkın Kıyameti'nde başrolü paylaşan oyuncuların, filmin seti esnasında aralarında bir aşkın başladığı öne sürüldü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikilinin hayranları araların ilişki olup, olmadığını araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

PINAR DENİZ İLE YİĞİT KİRAZCI AŞK MI YAŞIYOR?

Son zamanlarda yer aldığı projeler ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile yollarını ayıran Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Güzel oyuncunun be kezde 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde başrolü paylaştığı Yiğit Kirazcı'ya gönlünü kaptırdığı söylentileri dolaşıyor. İkilinin set esnasında yakınlaştığı ve filmdeki aşkın gerçek hayata taşındığı iddia edildi.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile ilgi çeken ikilinin, sık sık aynı mekanlardan paylaşımda bulunması beraber olduklarını düşündürdü. Ortaya atılan iddiaların ardından birlikte tatile çıkması ise iddiaları iyice alevlendirdi. Henüz ikiliden çıkan haberlere karşı sessiz kalması ise yeni bir aşkın doğduğunu kanıtlar nitelikte...