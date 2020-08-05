Aşk acısı sözleri: Duygularınıza tercüman olacak sözler

Bazen kaderinizde birini çok sevip kavuşamamak vardır, bazen de güzel bir aşkın ve beraber geçirilen onca zamanın sonlandırılması gerekir. Fakat aşk; kolayca kesip atılacak bir duygu değildir. Aşk acısını kelimelerle ifade etmek kolay olmasa da bazen içimizdekileri dökmek ve kendimizi ifade etmek isteriz. İşte duygularınıza tercüman olacak en anlamlı aşk acısı sözleri...
Severek ayrılanlar ya da aldatılanlar... Aşk acısı çeken herkes günün birinde bu duyguların geçeceğini bilir fakat kalbine bir türlü söz dinletemez. İçinizdeki duyguları herkese anlatmak veya sevdiğiniz kişinin dikkatini tekrardan kazanmak için en güzel aşk acısı sözlerini sizin için hazırladık.
Bizim aşkımız su üzerine yazdığımız bir masaldı, bir göz kırpması kadar kısa, bir kelebeğin ömrü kadar uzundu. Kalbimizde ise ömür boyu unutamayacağımız yaralar bıraktı.
İnsanlar bir kere hata yapabilir, ikinci kez de yapabilir ama bilin ki üçüncü kez yapılan bir hata varsa; o kişinin sizinle bir bağı kalmamış demektir.
Gün gelir, acı senin de umutlarını yok eder. İşte o an umutlarını yeşertmek için sevgiye ihtiyacın olursa ben her zaman bildiğin o adresteyim.
Ben üstüne basa basa sana seni sevdiğimi söyledim, sen ise üstüme basa basa benden gitmeyi tercih etin.
Özlemekten daha ağır olan bir şey vardır; çok özlediğinden özlediğin kişinin haberi olmaması...
Şunu unutma; ben hava soğuduğunda değil, en çok senden soğuduğum zaman üşüdüm.
Bazen içinizden düşüncelerinizi uzun uzun anlatmak geçer fakat kelimelerle ifade etmekte zorluk çekersiniz. Duygusal acınızı anlatabileceğiniz en güzel uzun aşk acısı sözlerini sizinle paylaştık.
Şimdi sen gidiyorsun... Umarım kararın seni pişman etmez. Umarım en doğru yolda dosdoğru gidersin. Eğer yanıldığını fark edersen geri dön. Ben hep burada seni bekliyor olacağım. Sadece fazla gecikme. Ben hep burada olurum fakat eski ben olur muyum bilemem.
Aynı kitapları okuduk, aynı filmleri izledik, aynı müzikleri dinledik. Biz herkesten farklı, herkesten ayrı ama birbirimizin aynısıydık. Şimdi okuduğum her kitap, izlediğim her film, dinlediğim her şarkıda elim telefona gidiyor. Sonra o eskide kaldı diyorum çünkü biz herkesten ayrıydık ama artık gerçekten ayrıyız.
Asıl mesele birini sevmek değil dostum! Herkes herkesi sevebilir. Asıl mesele birini güzel sevebilmek; kırmadan, incitmeden, yormadan, acıtmadan, her şeyiyle birlikte kabul ederek sevmekte.
Eğer kanayan yaralarına kanın durması için başka bedenleri basarsan, sadece mikrop kaparsın unutma. Birini gerçekten unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, size yaşattıklarını anımsayın.
Acının tarifi nedir? Küçükken top oynarken düşmek midir? En sevdiğin oyuncağının kaybolması mı? Sınavlardan başarısız olmak mıdır acı yoksa bütün paranı kaybetmek midir? Arkadaşlarınla aranın açılması acının tarifi olabilir mi? Bunların hiçbiri gerçek acının tarifi olamaz. Acı; sen tüm bunları yaşarken yanında olan insanı kaybetmektir. Hayatın boyunca geçmeyecek bir iz bırakarak senden gitmesidir acının tarifi... Gittiğinde senin dünyanı da beraberinde götüren o kişiyi sonsuza dek kaybetmektir.
Instagram paylaşımlarıyla birlikte düşüncelerimizi ifade etmek oldukça kolaylaştı. Yapacağınız paylaşımların altına yazacaklarınız eski sevgilinizin dikkatini mutlaka çekecektir. Herkesin paylaşımlarınızı görebileceği bir platform olan Instagram'da fotoğrafların altına yorum olarak yazmak veya Instagram hikayelerinde paylaşmak için en uygun aşk acısı sözlerini sizin için derledik.
Bana "Boş ver unut!" diyorlar; çünkü onlar kurşun kalemle yazdığınızda silseniz bile kağıtta izinin kaldığını bilmiyorlar.
Vefa çok ağır bir yüktür; her yürek taşıyamaz.
Benim üç yanlışım oldu. İlki tanıdım, ikincisi güvendim, üçüncüsü ise inandım! Tek bir doğrum oldu; o da sevmek. Ama ne yazık ki üç yanlışım bir doğrumu götürdü.
Bu hayatta kimine git dediğin zaman değerli olursun, kimini de canından çok sevsen bile gereksiz olursun.
Ömrümün her anında yüzyıllık keder saklı... İsmin kalbime bir mühür, dilimde ise yasaklı!
Şarkılara neden parça denildiğini biliyor musunuz? Çünkü ihtiyacınız olduğunda eksik yanınızı tamamlıyorlar.
Bazen içinizden öyle sözler etmek gelir ki, sizin canınızı yakan kişinin de canı yansın ve oturup düşüncelere dalsın istersiniz. İşte sizi üzen kişilerin pişman olması için en iğneleyici aşk acısı sözleri...
Sen yeter ki diline kilit vur, ben kendimi aşk acısıyla da yenilerim.
Uğrunda ölmedim ama uğrunda ölebileceğimi sandığım biri için yıllarca yaşadım.
Kadehini kaldır sevgilim! Varsa şerefine eğer yoksa gidişine içelim.
Ne aşklar yaşadık biz ne vedalar ettik. Kızgın çöllerinde yıllarca yürüdük aşkın, senin kor dudakların yakar mı sanıyorsun?
Sen benim yüreğimdeki aşkı dudakların bir "elveda" sözcükleriyle çıkaran, gördüğüm en usta vedabazsın!
Aşkı öğrenmek yürümeyi öğrenmek gibidir. Öğrendiğinde yapacağın ilk şey; sana aşkı öğretenlerin elini bırakmak olur.
Düşündüm ve karar verdim; beni kazanmaktan ziyade kaybetmek için uğraşan bir adamı varlığımla daha fazla rahatsız etmemeliydim ve sonra gittim.
Ne yani? Birinin canını bu kadar yakıp başkasıyla mutlu olabileceğini mi sanıyorsun?
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