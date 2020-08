Aşk acısı sözleri: Duygularınıza tercüman olacak sözler

Aynı kitapları okuduk, aynı filmleri izledik, aynı müzikleri dinledik. Biz herkesten farklı, herkesten ayrı ama birbirimizin aynısıydık. Şimdi okuduğum her kitap, izlediğim her film, dinlediğim her şarkıda elim telefona gidiyor. Sonra o eskide kaldı diyorum çünkü biz herkesten ayrıydık ama artık gerçekten ayrıyız.