En güzel aşk sözleri - Ünlülerden etkileyici kısa, uzun, resimli aşk sözleri

Aşkı ifade etmenin bir yolu da etkileyici aşk sözleridir. Sevdiğiniz kişiye siz de haberimizde derlediğimiz kısa aşk sözleri, uzun aşk sözleri, resimli aşk sözleri, etkileyici aşk sözleri başlıkları altından seçip gönderebilirsiniz. Ayrıca ünlülerden aşk sözleri adı altında Mevlana, Can Yücel, Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve birçok ünlü yazarın meşhur aşk sözleri yer almaktadır. İşte en güzel aşk sözleri... EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ Sevdiğinize karşı duygularınızı özetleyen aşk sözleri, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilmenizi sağlar. Bazen karşınızdakine hissettiklerinizi dile getiremeyebilirsiniz. Aş sözleri yazmak, sevdiğinizi mutlu etmek isterseniz anlamlı aşk sözlerinden faydalabilirsiniz. Aşk sözleri, sizlere ilham vermesi için derlendi. Bu şekilde duygularınıza tercüman olan aşk sözlerini bulmanıza yarayabilir. Bu durumda sizler için hazırladığımız kısa aşk sözleri, uzun aşk sözleri, etkileyici aşk sözleri ve ünlülerden meşhur aşk sözleri ile resimli aşk sözlerinden yardım alabilirsiniz. İşte en güzel aşk sözleri...

KISA AŞK SÖZLERİ Manası büyük ama kendisi kısa aşk sözleri ile sevdiğinize güzel hislerinizi belirtebilirsiniz. Kısa aşk sözleri, mutlaka paylaşım yapmak isteyeceğiniz etkileyici sözler içerir. İster kısa mesaj SMS atın ister WhatsApp’tan gönderin, isterseniz de sosyal medyadan paylaşın. İşte sizler için hazırladığımız kısa aşk sözleri... Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde… Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın… Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı. Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter. Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir. Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa. Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir. Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk’a vefalı olan gelsin. Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim. Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak. Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun. Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter. Aşık bir adam, sivilceyi gamze görür. (Japon Atasözü) Aşk bir elma şekeridir. Şekeri yersin sapı kalır. Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir… Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar. Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır. Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım… Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme… Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir…… Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur. Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var. Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek. Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem. Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim... Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi? Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim... Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana... Dünyalar kadar seven bir şehir kadar özlemiyor şimdi... Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde... Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma... Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni... En çok ta çayın demlisini aşkın senlisini seviyorum aşkım...

Hadi kalbim topla kırıklarını da duaya gidelim. Yaradan'dan başkası anlamaz bizi... Sen oradan bir canım dersin. Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burada... Uzağız sevgilim ama yüreğimde uyanıyorsun bugün... Öptüm aşkım geceyi aydınlatan o güzel gözlerinden... Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var... Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem... Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır... Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum... Bir tek sen varsın ömrümde aşkım gerisi mi? Vesaire... Seni canımdan çok seviyorum. Seni helalim geleceğim olduğun için saklıyorum kendime... Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana. Her şey bana baktığın an başladı. Sen bir gül bahçesinde açan en nadide çiçeksin sevdiceğim. Gözlerim, kulaklarım, ellerim ve kalbim sana mühürlü sevdiğim. Anladım ki beni annem senin için doğurmuş bebeğim. Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.

Koku, tad, sıcak... sende her aradığım vardı. Seni soğuk bulanlar, ısıtamayanlardı. İsterse dünyalar sizin olsun, yeter ki o benim olsun. Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve en büyütüyorsun aşkınla beni. Bütün mükemmel sevgililerin sadece kitaplarda olduğunu sanıyordum. Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi sevgili. Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi Misafir ... En güzel şiirlerde bile yazılamayan bir kafiye gibisin sevgilim. Sevgiyle ilgili tek sorun, seni sevmelere tek bir ömürde doyamayacak olmam. Elini tutup, gözlerine baktığım Seni seviyorum diye haykırdığım “Son Aşkım” sen olur musun? Dünyan öyle bir kararsın ki, seni aydınlatan tek ışık gözlerim olsun Bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım. Bir gün beyazlar giyip benim olsana sevdiğim. Ah be adam sana herhangi bir hediye değil, ömrüm armağan edilmeli. Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda. Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem. Ne bakmaya doyuyorum ne de ne de bakarken doyuyorum sana. Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir. Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla. Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı. Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir. Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür. Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim. Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım. Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni. İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor. Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız. Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum. Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz. Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.

Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan. Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye. Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni. Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü. Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın. Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim. Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar. Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya. Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım. Seni çok seviyorum ve bu benim ömrüme ömrü katıyor. Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum. Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm. Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum. Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni. Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça! Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim.

Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam. UZUN AŞK SÖZLERİ Uzun aşk sözleri, sevdiğine duygularını dolu dolu anlatmak isteyenler için birebirdir. Bu yüzden en güzel, anlamlı uzun aşk sözlerini sizler için hazırladık. Okurken keyif almak isteyeceğiniz uzun aşk sözlerini sevdiğinizle hemen paylaşmak isteyecekseniz. İşte en etkileyici uzun aşk sözleri... Sizi hayallerinden vazgeçecek kadar seven bir kalp bulduysanız Allah’tan yeni bir ömür isteyin. Çünkü bir ömür yetmez onu sevmeye. Seni bana veren rabbime şükürler. Yaşanan senli her anıma şükürler. Göz görüp gönlüm severse sevgim için seni gören gözlerime teşekkürler. Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazıma düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam, inan hep güzel gözlerinin hasretindendir. Aşka uçarsan kanatların yanar. Aşka uçamazsan kanatların neye yarar? Aşka varınca kanadı kim arar? Aşkın açamadığı kapı, kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Aşk, kanatlanıp uçmaktır ey yar! Sen benim en doğru yanlışım. Tövbesi olmayan günahımsın. Uzak duramadığım yasaklım, en açık ettiğim saklımsın. Sen başımdan giden aklım, severek çektiğim ahımsın.

Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya. Kömür karası sevdam var benim, tıpkı gökyüzündeki yıldızlar kadar güzel, bir o kadar da göz alıcı kirli insanlardan uzak tertemiz engin denizlere benzeyen gözlerini hapsettiğim damarlarımdan akıp giden nefesinle kalbime ulaştın, sen benim yaşayamadığım her şeysin sen cansın heyecansın. Ah sevda bahçemin tutsak çiçeği… Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim kırık bir aşk şarkısı eşliğinde. Hüzne buladım seni. Deniz meltemlerini okşayan saçlarını hapsettim kalbimin kıvrımlarına. Ordasın artık. Oradasın ve ne kadar olman gerekiyorsa. Yağmurlu bir günde koşar sana gelirsem ıslak saçlarımı düzelt, başımı omuzuna yasla, ansızın dudaklarımı dudaklarıma değdir. Masum bir çocuk gibi konuşursam anla ki sana muhtacım; ver elini elime yalanda olsa bir kez seni seviyorum de… Sen benim bakışına hasret kaldığım sesine özlemle bağlandığımsın. Özlemim, hasretim, bakmaya doyamadığımsın. Bahtıma doğanımsın. Olmazsa olmazımsın. Nefretim, öfkem, kinim, sevincim, umudum, düşüm, rüyam, hayalim ama en çok ağlatan, en çok kanatansın… Sen tarifi imkânsızımsın.

Aşk çare midir yalnızlığa? Yoksa tutsak mı eder yüreğine? Ya da uçurur mu kafesindeki çırpınan kuşu, özgür bırakır mı? Aşk nedir sahi? Aşk sevmektir sevginin de doz aşımı yoktur. Korkmayın doya doya sevin sarmalayın sevdiğinizi… Sen mi yazdın benim alın yazımı, Sen mi çizdin benim yalnızlığımı, Söyle bana seni kim değiştirdi, Değiştirdin benim tüm yaşantımı, Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel Beni yalnız bırakma, Beni sensiz bırakma…. Bir muammadır AŞK, kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır AŞK. Sen benim en kıymetlimsin, En güzel vazgeçilmezimsin. Sevmekle bitmeyenimsin, Sen benim hakikatlimsin. En derin, en içimdesin, Sen benim en güzel derdimsin Kuyruklu yıldızlar vardır dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm o da sensin bir tanem... Benim için bir insanı sevmek onunla yaşlanmayı kabul etmek demektir. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum aşkım...

Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet aşık olmak önemli değil bir ömür boyu sevebilmektir meziyet. Uyuyamıyorum geceleri, çerçevede ki fotoğrafın bile alıp götürüyor uzaklara beni. Çok şey var yapabileceğim, bulutlar çıkmasalar yoluma... Ne sıradan bir sevgiyi yaşayacak kadar basit biriyim. Ne de seni sıradan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri... Kalbimdeki aşka dudaklarımdaki gülüşe akşam akan göz yaşlarıma ancak sen layıksın çünkü sen benim için özelsin aşkım. Sen benim meleğimsin. Senin için besteledim hayatımızın şarkısını. Seninle bir ömür boyu giderim korkmam asla sana güveniyorum... Herkesin yaşama sebebi farklıdır. Benim yaşama sebebim ise sensin. Seni seviyorum sevgilim. Hiçbir şey seni sevmek gibi değil sevgili, her şey sadece senden ve gözlerinden ibaret. Senden hariç her şey bir yana, sen sol yanıma! Gelecek günlerin hatırına: Seni Seviyorum. Ki sen bilirsin. Kimse sevmese bile yine en çok ben severim seni...

Seni severken aklımın durmasını da seviyorum. Bütün mutluluklar senin olsun, sen benim ol sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben seni severek güzelleştim her şeyim. Sen bana sarılınca bir hoş oluyorum ve seni çok seviyorum aşkım. Seni her şeyden çok seviyorum sevgilim. İstemem malı mülkü şu yalan dünyada, seni her şeyden çok sevmek inan yeter bana. Benim her zerrem, âşık senin her zerrene. Seni seviyorum az kalır bence. Ebedi bir aşkla seviyorum seni. Keşke mümkün olsa da seni sevdiğimi suya yazabilsem aşkım. Sevmek bir renkse, sana olan sevgim ucu bucağı olmayan bir gökkuşağı. Seni niye mi seviyorum geçmişin içinde kaybolmuş beni, Yeniden hayata döndürdüğün için çok ama çok seviyorum. Korkunç uçurumlara bırakmak kendimi, uçsuz bucaksız denizlere atmak isterdim bedenimi. Ama içimde sen varsın… Ya sana bir şey olursa? Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa, o gözlere bakmayacaksın. Gül dediğin nedir ki, solar gider, ateş dediğin nedir ki, kül olur gider, gün dediğin nedir ki, geçer gider, ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter!

O kadar sevdim ki seni, o beklediğin olmak istedim hep. Kalbinde bir misafir gibi değil, bir aşk gibi kalmak istedim. Ben küçücük bir bebektim “sen” kocaman bir sevda. Ben senin ellerinde büyüdüm “sen” benim yüreğimde… Kıymetimi bilmen için gitmem mi gerek! Sevdiğini anla artık büyüdün bebek! Masal değil ki bu aşk öğrenmen gerek! Gitmesi kolay olur zor olan sevmek… Aşk insana insan olduğunu hatırlatan bir kavram. Lakin insanı insanlıktan çıkarmakla daha çok ün kazanmış. Bunun nedeni insanların Aşk’ı yaşamayı bilmemeleri. İnsanlar Aşk’ı iki kişilik sanar ama aşk tek kişiliktir. Ben seni seviyorum falan diyemem sana. Uyurken sırtını ört, hız yapma, kavgaya karışma, çok içme falan derim. Sen anla. Unuttum dersin çevrendekilere; ama unutmadığını bir tek sen bilirsin. Aşk öyle bir şey işte, gitse bile unutamıyorsun yine. Yastığa başını koyduğunda başlar asıl macera gözyaşların intihar eder. Tek tek gözlerinden yastığa dertleşirsin yalnızlığında. İyiyim deriz ya hep, alışkanlık bizimkisi. Peki, karşındaki kişi de gerçekten nasıl olduğunu merak mı ediyor sanki.

Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi şerefsizim kibrit bile çakmam! Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canıma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim. Ben gidiyorum dediğimde, ‘gitme’ diyen birini değil, Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin! diyen birini istiyorum... Bazen alabileceğin en büyük intikam; affetmektir. Ve bazen karşındakine verilebilecek en güzel cevap gülüp geçmektir. Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyorsun. Eğer birini unutmak istiyorsan onun adını kumlara yaz sabahleyin dalgaların ve fırtınanın onu sildiğini göreceksin; eğer birini seviyorsan kalbine yaz ki hiçbir fırtına ya da dalga onu silemesin! Bizim de dünyamızda sabah olacak gülüm, düşmezse düşmesin yakamızdan ölüm. Umuduma bin kurşun sıksa da ölüm. Unutma, umuduma kurşun işlemez gülüm. Bizim ömrümüzde ırmaklarımız vardır. Sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günler ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Mavililer giyer deniz olurum, yeşiller giyer bahar olurum, belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Günün ilk ışıkları sahile vurduğunda, martılar yalnızca ikimizin anlayacağı bir dille sunu fısıldar denizin kulağına: Seni çok özledim… Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun. Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim! Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana… Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk göz bebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Aşk, koskoca dünya nüfusunu bir anda sadece iki kişiye düşürmeye yarar. Nüfus sayımına gerek yoktur; çünkü aşk hiçbir zaman yerinde saymaz. Hayal kırıkların denizdeki kum kadar çok olabilir. Önemli olan hayallerinin kırıldığı yerden yaşama tutunabilmektir. Çünkü her aşk engin bir tecrübedir. İnsanın aklı ile kalbi bir olamaz. İkisinin verdiği savaşın ortasında kalan kişiden arta kalanlar hatıralardır. Ölüme götüreceğini bile bile birbirimizi sevdik. Farkına varamadığımız tek şey, hangimizin hangimize mezar olacağıydı. Sevmekten daha önemli olan tek hissettirmektir. Eğer sevgin bir his içermiyorsa, sevdiğin insanın sana bir hayaletmişsin gibi bakması normaldir. Aşk dediğin işte böyledir; eğer birinin yüreğinde kaybolduysan başka birinin seni bulabilmesi imkansız hale gelir. Dünyadaki herkesin parmak izinin farklı olması, kimsenin sana benim gibi dokunamayacağının kanıtıdır.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; Bense hep arkandan ağladım. Başıma bela olduğun günden beri hep söylerim Allah belamı versin! Deli gibi sarhoş olup her şeyi iki tane gördüğümde bile sen bir taneydin... Aşk, mevsimi geçmeyen öyle bir ilahi meyvedir ki, lezzeti muz gibi yiyenin niyetine değil, kaderine bağlıdır. Sen mavi giyin aşkım ben gökyüzünü bile unuturum. En güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin sen aşkım... İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek! Ya sevmesin kimse kimseyi; Ya da akmasın aşk dolu gözlerden yaş.. Ya olmasın aşk denen bu illet, ya da adam gibi sevmeyi bilsin herkes. Yüreğinde öyle bir umut taşı ki, onu senden kimse almasın. Kalbin öyle bir sevgiyle dolsun ki , isteyen değil hak eden alsın. Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk’a kurbandır. Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim. Oyalanmışım, kalakalmışım.

Bazı duyguları yazamazsın. Anlatamazsın. Çünkü tefsiri ancak his ile mümkündür. Bu yüzden sadece yaşarsın. Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk a kurbandır. Bana göre aşık öyle olmalı ki, şöyle bir kalkınca, her tarafı ateşler sarsın; her tarafta kıyametler kopsun. Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine.. Ama hata bizde.. Küçücük yürekle kocaman sevmek ne haddimize.. Sevmeye layık olmayana hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır. Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sana yerine getiremeyeceğim sözler veremem, fakat istersen hiç kullanılmamış tertemiz bir kalp verebilirim. Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; Bense hep arkandan ağladım. Belki hiçbir evrakta isimlerimiz yan yana gelmedi. Ama gayri resmi birçok hayalde ben seninle aynı yastıkta yaşlandım.

Sevgi hayattır, aşık olmak yetmez. Sevgi yaşamaktır, elini tutmak yetmez. Seveceksen beni adam gibi sev . Ama buna senin yüreğin yetmez. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin. İsmin dudağımda oldu bir hece, bakışın sitemli aşksız bilmece, uykusuz kaldığım kaçıncı gece, sokak lambaları şahidim olsun! Nedir senin gerçeğin. Aşk kime yakışır, vuslat kime? Canı seni çekene mi, senin için canından geçene mi? Sarıl be! Öyle bir sarıl ki beklediğim her güne kırıldığım her ana değsin. Öyle bir sarıl ki tüm kırıklarımı toparlasın. Hatta öyle bir sarıl ki seviyorum diyenler sevgisinden utansın. Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir. İnsanları korkutan aşk değildir. Çünkü aşk kimsenin kırılmasına izin vermez. Ancak hayaller kırıldığı zaman insanın yardımına aşk bile yetişemez.

Düşünecek fırsat bulamayanlar için yazmak her şeyin çözümüdür. Aşkı düşünmek mi istersin yoksa yazmak mı? Düşünürsen var olursun, yazarsan sonsuz olursun. Aşk, ışık girmeyen su değmeyen topraklarda çiçeklerin can bularak yeşermesi gibidir. Yeter ki aşk araziniz sevilmeye elverişli olsun. Hiç acı çekmeden mutluluğun değerini anlayamazsın. İki damla gözyaşı dökmeden gülmenin estetiğini alamazsın. Aşık olmak istiyorsan, önce yanmayı göze alacaksın. Çağın vebası mutsuzluk değil ikiyüzlülüktür. Çünkü mutsuz olmanın bir gururu vardır, ikiyüzlülük ise tamamen karaktersizliğin ürünüdür. Aşık olmak isterken maymun olanlar çoktur. RESİMLİ AŞK SÖZLERİ ETKİLEYİCİ AŞK SÖZLERİ Seni sevmek bin defa ölmek olsa da kimin umurunda. Ben seni seviyorum işte bu benim umurumda. Sen aklıma geldiğinde yüreğim sıcacık oluyor bir tanem, işte bu yüzden seni çok seviyorum. Seni seviyorum haberin yok. Mevsimlerin, yılların, yolların haberi var ama senin yok. Benden korkacağın tek şey seni iflah olmayan bir sevgiyle sevişim olsun! Bir çocuğun yüreğindeki saflıkla seviyorum seni.

Seni seviyorum diyorum ama bunu duvarlara değil alnımın yazısına yazıyorum. Sen bu hayatın bana verdiğin en güzel hediyesin sevgilim. Seni her an çok seviyorum. Sen bana hayat oldun, nefes oldun, aş oldun. Seni seviyorum her şeyim. Bir şeye dokunduğun zaman o şeyin harika bir şeye dönüşmesini seviyorum. Sen kalbimde salıncağında sallanırken mutluluktan uçan bir çocuksun. Seni seviyorum aşkım. Sana olan aşkımı sadece seni seviyorum diyerek anlatmak bile hafif geliyor bana. Seni sevmek bir seçenek değildi. Sadece içimden gelen bir şeydi. Bende ben oldun. Herkes seni ben sandı. En çok da bunun için sevdim seni. Aşka inanmayanlara her seferinde inatla seni anlattım. Sen bir insanın başına gelebilecek en güzel şeysin işte bu yüzden seviyorum seni. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı seviyorum. Sen benim hayatımdaki en büyük şanssın. Hayat sonsuz olsaydı da ben her gün sevdiğimi söyleseydim sana. Sen bilmezsin ben her sabaha seni severek uyanıyorum. Ben gözlerimi her sabah sana açıyorum. Sana hissettiklerim göğüs kafesime sığmıyor.

İyikilerimin en çok yakıştığı insansın! Seni seviyorum. Seni sevmeye ömür yetmez be sevgilim. O yüzden sonsuz kadar seviyorum seni. Seçtiğim hayat sevdiğim insansın sen. Ben seni öylesine değil, ölesiye seviyorum kadınım. Seni çok seviyorum ve hep gönlümün başkenti ol istiyorum. Yağan her yağmur damlası kadar seviyorum seni. Bir tek seni sevdim onca şey arasından. Seni severken ömrüm geçsin. Sahi neydi o kural! Sevince mi kaybediyorduk? Kaybedince mi seviyorduk.. Mutlu olmaya değil, seninle olmaya ihtiyacım var… Uzakken bile bir nefes kadar yakınımdasın. Gözlerim kör değil ama senden başka bir şey görmediği doğrudur. Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekânım cennet olsun. Her şey güzelde birde senin için çarpan kalbin saat gibi olmasa da her saat başı seni sen geçmese… Ben senin ellerini hiç tutmadım, soğuk mudur sıcak mıdır hayal ettim sadece değmedim. Kafamda onlarca ‘SEN’ varken ben hiç yalnız değilim ki. Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki, ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik.

Müsaitsen şayet; seninle biraz ‘kavuşmaya’ ihtiyacım var… Ne kadar seviyorsun diye soruyorlar bazen. Bende cevap veriyorum. Hak etmediği kadar. Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğu için aşığım sana! “Sarhoş olmaya gerek yok ki; Sen ‘SAR’. Ben ‘HOŞ’ olurum zaten.” Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçebileceği önemlidir! Ey Sevgili! Bir geceliğine değiş tokuş etseydik yüreğimizi, taşıyabilir miydin acaba bendeki seni Bazen diyorum ki, ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum ki, söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Hiçbir hayale sığdıramadığım tek gerçeğimsin. Sevdim işte, ötesi de yok gerisi de. Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim. Seni unutmak için ant içtim gözlerin geldi aklıma vazgeçtim. Allah’ım bana bir yol göster ona çıksın. Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken Kalbimin en ince damarlarında hissediyorum seni bebeğim Politik meselelerin görüşüldüğü uluslararası bir oturumdan daha ciddi bir meseledir seni sevmek!

Çıkmaz yazdığı halde, ısrarla girdiğin sokağın adıdır, ‘AŞK’. Aşk yanında olmasa bile onu düşünmektir.” Ona bakmaya kıyamamak mı, yoksa bakıp bakıp da doyamamak mı AŞK! Aşk, geceyi kuşatan bir nalan… imtihanla yoğrulan. Mim gibi eğilir, vav gibi bükülür, aşkta doğrulan. Gelmeyeceğini bile bile beklemek saflık değil aşktır AŞK. Tanışmak kaderdir, arkadaşlık seçim. Aşık olmak ise tamamen tesadüf. Benim sadece iki elim var. Bu yüzden hayata dört elle sarılabilmek için sana ihtiyacım var. Ne sözleriyle seni etkileyene ne de göze hitap edene aldan. Sen, sen ol yüreğiyle, yüreğini titretene bağlan. Aşk en çok, sevdiği kadının göz yaşlarına kıyamayan erkeğe yakışır. Seni seviyorum, ama sen olduğun için değil, seninleyken olduğum ben için. Sen benim arayıp da bulduğum değil… Hiç aklımda yokken aşık olduğumsun… Merhaba bile diyemiyorken, onun senin olabileceğini hayal etmekti AŞK. ÜNLÜLERDEN MEŞHUR AŞK SÖZLERİ Bazen sevdiğimize güzel bir söz söylemek için meşhur kişilerin söylediği aşk sözlerinden yardım alma ihtiyacı duyarız. Öyle ki bazen aklımızda olan ve bir türlü dile getiremediğimiz hislerimize tercüman olurlar ünlü kişiler. Mevlana aşk sözleri ile yüzyıllara meydan okumuş, dünyanın her köşesinden kişinin yüreğine dokunmuştur. Onun gibi birçok ünlü yazar, düşünür tarafından söylenmiş etkileyi aşk sözlerini sizler için derledik. İşte ünlülerden meşhur aşk sözleri...

“Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör.” Cemal Süreya “Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?” Özdemir Asaf “Sen, hayalini kurup, sonunda bulduğum o hayallerimdeki adam değilsin. Sen karşıma çıkıp, bana aşkı hayal ettiren ilk sevgilisin.” Cemal Süreya “Siz hiçbir okyanusu dudaklarından öptünüz mü?” Cemal Süreya “Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun.” Hz. Mevlana “Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var.” Mevlana Ey yar! Seninle ölmeye geldim. Ateşsen yanmaya, yağmursan ıslanmaya, soğuksan donmaya geldim. Mevlana “Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin diğer adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini.” Ahmet Arif “Şehrime gel sevgili. Yarın çık gel. Bırak her şeyi bir bekleyenim var de gel. Gel ki bu şehir adımlarınla anlamlansın. Gel ki bu şehir nefretim olmaktan çıksın. Gel ki nefes alayım. Gel.” Nazım Hikmet

“Kapına geldim. Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki “kim o” de. Kim olmamı istiyorsan, o olmaya geldim.” Mevlana “Canım benim bilir misin? Canım dediğimde içimden canım çıkıp sana koştuğunu duyarım hep.” Ahmet Arif “Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım.” Nazım Hikmet “O kadar yakınsın ki seni ben sandım, sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. Sen mi benim ben mi sensin şaşırdım kaldım…” Mevlana “İlla birini seveceksen tene değil cana değeceksin. İlla birini seveceksen, dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever. Ama sen görmediklerini seveceksin, sözde değil özde istiyorsan şayet; tene değil cana değeceksin.” Hz. Mevlana “Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir. “ Mevlana

“Akıllı aşık, ihtiraslı aşıktan iyidir.” Socrates “Aşkın gelişi, aklın gidişidir.” Antoine Bret “Akıl başka yerde olunca gözler kör olur.” Publius Cyrus “Kainatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip Tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur….” Victor Hugo “Aşk, ab-ı hayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür….” Mevlana “Aşk, Halık’ın kendisine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır…” Michelangelo “Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüz binlerce şimşek var…” Mevlana “Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşığın bütün sırları meydandadır…” Mevlana “Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir…” Lev Tolstoy “Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir...” Voltaire “Ben hiç mutluluktan delirmedim; Ama delirmekten mutluyum.” Kahraman Tazeoğlu “İnsanın içi ağrır mı hiç? Ağrıyor işte... Seni özlediğimden olsa gerek...” Kahraman Tazeoğlu “Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç sana diyeceklerim söylemekle bitmez.” Özdemir Asaf