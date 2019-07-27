Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Yarışmada bir çiftin ilişki yaşarken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, bazı izleyiciler tepki gösterirken çoğu izleyici çiftin yatak üstünde bulunan oyuncak ayının yanında ilişkiye girmelerini, çocuklara kötü örnek teşkil edeceğini söyleyerek tepki gösterdiler.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN ÇAĞRISI

Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda çifte, ayının önünde ilişkiye girerken çocukları düşünün çağrısında bulundu.

"ÇOCUĞUMA TRAVMA YAŞATTI"

Bir kadın ise televizyonda ilişkiye giren çifte kameranın sabitlenmesini, küçük çocuğuna programı izlerken travma yaşattığını söyledi.



