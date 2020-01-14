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  4. Aşk Adası'nda skandal olay! 100 kadınla birlikte olmuş

Aşk Adası'nda skandal olay! 100 kadınla birlikte olmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası isimli programda kadın yarışmacılar, Connor isimli erkek yarışmacının 100'den fazla kadınla birlikte olduğunu öğrenince büyük bir şok geçirdi. Gerçeği ise Sophie isimli bir yarışmacı ortaya çıkardı.

Aşk Adası'nda skandal olay! 100 kadınla birlikte olmuş

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) isimli programda Connor isimli erkek yarışmacı hakkındaki gerçeği öğrenen kadın yarışmacılar büyük bir şok geçirdi.

Aşk Adası'nın son bölümünde "Spill The Tea" adlı bir oyun oynandı. Oyun sırasında Sophie isimli bir yarışmacı, erkek yarışmacılardan Connor'un 100'den fazla kadınla yattığını ortaya çıkardı. Büyük bir şok geçiren Sophie, gerçeği okurken yüz ifadesiyle tiksindiğini herkese belli etti.

Diğer kadın yarışmacılardan ise, "Aman Tanrım" şeklinde tepkiler geldiği duyuldu.

KANEPEDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ

İngiltere'nin skandallarıyla çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nın 2019 yılının temmuz ayında yayınlanan bölümünde Curtis Pritchard ve Maura Higgins isimli yarışmacılar kanepenin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi.

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Programın yapım şirketi daha önce yarışmacıların ilişkiye girdikleri anları kestiklerini söylemelerine rağmen Curtis Pritchard ve Maura Higgins, ilişkiye girmeden önce "Yetişkin izleyici" uyarısı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Curtis Pritchard, aşk adası,

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