Aşk Adası’nın yıldızı Anna Vakili, Mikonos'u birbirine kattı

31 yaşındaki Aşk Adası (Love Island) programının eski yıldızı Anna Vakili, tatil için Mikonos'u tercih etti. Tatil boyunca defalarca mayo ve bikini değiştiren güzel yıldız, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kıvrımlarını ön plana çıkaran Anna Vakili, bikinilerin birini çıkardı birini giydi. Geçtiğimiz yıllarda 100 bin sterlinlik estetik operasyonu harcaması yaptığını itiraf etmişti. Son zamanlarda ise yaptırdığı estetik operasyonlarını tersine çevirerek doğal görünümüne dönmek istediğini dile getirdi.

Anna Vakili, göğüs küçültme ameliyatı geçireceğini ve porselen kaplamalarını çıkaracağını, ancak dudak dolgusunu veya düzenli botox enjeksiyonlarını bırakmayacağını açıkladı.





