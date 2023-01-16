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  4. Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu dans yarışmasındaki seksi kıyafetiyle tepki çekti

Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu dans yarışmasındaki seksi kıyafetiyle tepki çekti

16.01.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası programıyla İngiltere'de oldukça popüler olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan birinci çıktı. Kısa bir dinlenmeden sonra Dancing On Ice yarışmasına katılan Ekin Su yarışmadaki seksi kıyafetiyle tepki görürken jüriden de düşük puanlar aldı.

Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu dans yarışmasındaki seksi kıyafetiyle tepki çekti

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island/Aşk Adası'na katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu katıldığı sezonda seks yapılmadığını açıklamıştı. Her adımıyla dikkat çekmeye başlayan Türk oyuncu yarışmadan şampiyon çıktıktan sonra Dancing On Ice yarışmasına katıldı.

Ekin-Su'nun yarışmanın ilk gününde müstehcen kostümüyle tepki çekti. Ekin Su'nun bu tarzını gören izleyiciler yarışmaya tarzının "uygun olmadığını" iddia etti.

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Ekin-Su'yu izleyen bir izleyici sosyal medyada "Bu gece buz üzerinde dans izliyordum. Kostüm içinde güzel gözüküyordu ama şovda çocukların izleyen olabileceğini düşünmeli. Bunun bir aile şovu olması gerekiyordu" dedi.

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Ekin Su jüriden de düşük puan aldı. Türk oyuncuya verilen puanlar da hayranlarını memnun etmedi.

Ekran Alıntısı

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Ekin Su Cülcüloğlu aşk adası Oyuncu 1 yıl gününde

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