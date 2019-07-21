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Aşk Adası yarışmacısı model dedi; cinsel içerikli film yıldızı çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

İngiltere'nin çok ses getiren TV programı ülke gündeminden düşmüyor!İngiltere'de Aşk Adası'na katılan 28 yaşındaki İngiliz India Reynolds'ın daha önce cinsel filmlerde oynadığı ortaya çıktı.

Aşk Adası yarışmacısı model dedi; cinsel içerikli film yıldızı çıktı

İngiletere'de yayınlanan Aşk Adası programında bir şoke edici gelişme daha yaşandı. Yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği programa yeni katılan ve kendisini manken olarak tanıtan India'nın yalan söylediği ortaya çıktı.

Skandallarla gündeme gelen Aşk Adası programında bir yarışmacının cinsel içerikli film yıldızı ortaya çıktı.

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India hakkında Intenret'te araştırma yapan programın izleyicileri, India'nın oynamış olduğu cinsel içerikli videoları gördükten sonra programda India ile eşleşen Ovie Soko'yu uyardılar.

India porograma ilk katıldığı zaman kendini model olarak tanıtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Adası Aşk Adasında ilişki

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