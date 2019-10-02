MAGAZİN

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf yeniden yakınlaşıyor! 'Bana söz vermiştin'

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Aşk Ağlatır dizisinin 5. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fenalaşan Ada’ya yardıma koşan Yusuf’un onu pansiyona getirdiği tanıtımda, Ada ve Yusuf’u tekrar bir arada gören Nalan kıskançlık krizine giriyor. İkilinin yakınlaştığı anlara şahit olan Nalan’ın, “Benim elimi tutacaktın, beni koruyacaktın niye başkasını koruyorsun? Sen bana söz vermiştin!” sözleriyle Yusuf’a hesap sorduğu anlar heyecanı yükseltiyor. İşte Aşk Ağlatır dizisi 5. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerde oynadığı Aşk Ağlatır dizisinin 6 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde seyircileri sürpriz gelişmeler bekliyor.

Aşk Ağlatır (1)

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

Aşk Ağlatır (3)

AŞK AĞLATIR’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır (4)
Ada’yla boğuşan Mustafa vurulurken Ada ona yardım etmeye çalıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İsmail ise Mustafa’yı ölüme terk etmek istedi. O sırada gelen Yusuf’un başının belaya girmemesi için Ada, onu ortamdan uzaklaştırdı. Yusuf ise her şeyden habersiz durumu ağır olan Nalân’ın yanına koştu. Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf korkuyla ona bağlılık yemini ederken Ada, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başardı. Diğer yandan Rüzgâr’ın evinde bir yardımcı krizi yaşandı. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada ise evde çalışma teklifini kabul etti. Rüzgar ne kadar anlayışlıysa annesi de bir o kadar zordu. Nalân’ın yanında olacağına söz veren Yusuf, sözünü çiğneyemezken Nalân, bu durumu kullanarak Yusuf’un yanında kalmak istedi. Derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz Ada, onu görmek için gitti. O sırada gelen Nalan ve Yusuf’u el ele gören Ada, gözyaşlarına hakim olamadı.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor. Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu! İşte yeni fragmanJet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu! İşte yeni fragman
Arka Sokaklar'a iki sürpriz oyuncu! Rebecca geliyor!Arka Sokaklar'a iki sürpriz oyuncu! Rebecca geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dizi aşk ağlatır aşk ağlatır fragman aşk ağlatır son bölüm izle aşk ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'da Ali ve Nazlı'nın organ nakli görevi! Mucize Doktor 4. yeni bölümde neler olacak? İşte fragman

Mucize Doktor'da Ali ve Nazlı'nın zorlu görevi!

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu! İşte yeni fragman

Arka Sokaklar'a hangi yeni oyuncular katıldı? Rebecca rolünü kim oynuyor?

Arka Sokaklar'a iki sürpriz oyuncu! Rebecca geliyor!

Sen Anlat Karadeniz zirvede yer aldı! Eylül ayında en fazla hangi diziler konuşuldu?

Sen Anlat Karadeniz zirvede yer aldı!

Fenomen dizi Kadın'da devamlılık hatası izleyiciyi güldürdü

Fenomen dizi Kadın'da devamlılık hatası izleyiciyi güldürdü

Yasak Elma'da Şahika'dan Yıldız ve Halit'e korkunç tuzak! Bebeğin babası kim? Yasak Elma 51. son bölüm izle!

Yasak Elma'da korkunç tuzak! Bebeğin babası kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.