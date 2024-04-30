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“Aşk beni büyüttü" demişti! Reynmen'den Emire Cansu Kurtalan'a evlilik teklifi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 14:21
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Gökhan Çınar'ın Katarsis programında "Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı" açıklamasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Reynmen evlilik yolunda ilk adımı attı. "Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş Emire Cansu Kurtalan'a evlilik teklifinde bulundu.

“Aşk beni büyüttü" demişti! Reynmen'den Emire Cansu Kurtalan'a evlilik teklifi

Son dönemlerde kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Reynmen özel hayatıyla gündeme geldi.

“Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" diyen Reynmen sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Uzun süredir Emire Cansu Kurtalan ile aşk yaşayan "Reynmen" lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Ekran Alıntısı

Ünlü isim, sevgilisi Kurtalan'a evlilik teklif ettiğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.

Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" gibi yorumlar geldi. Ayrıca fenomenin sevgilisine de "Çok güzelsin" yorumları geldi.

Reymen bir süre önce "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" demişti.

Vitrin


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