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Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

DİZİ HABERLERİ  | 22.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Yıllardır her yayınlanmasında izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi Kanal D ekranlarında hafta içleri yayımlanıyordu. Fakat bugün yayınlanmadı. Peki Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu yayından mı kalktı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? İşte 22 Haziran 2020 Kanal D yayın akışı...

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Aşk-ı Memnu’nun saatlerinde değişikliğe gidildi. Dizinin takipçileri akıbetini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu yayından mı kalktı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? 22 Haziran 2020 Kanal D yayın akışı ve detaylar haberimizde...

Aşk-ı Memnu yeni yayın saati nedir?

Binlerce kişinin sonunu bile bile ekrana kilitlenip tekrar tekrar izlediği fenomen dizi Aşk-ı Memnu’nun yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 HAZİRAN 2020

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR


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