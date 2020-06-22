Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Aşk-ı Memnu’nun saatlerinde değişikliğe gidildi. Dizinin takipçileri akıbetini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu yayından mı kalktı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? 22 Haziran 2020 Kanal D yayın akışı ve detaylar haberimizde...
Binlerce kişinin sonunu bile bile ekrana kilitlenip tekrar tekrar izlediği fenomen dizi Aşk-ı Memnu’nun yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR
Okuyucu Yorumları 0 yorum