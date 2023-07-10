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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler tanıyamıyor! Son hali gündem oldu

10.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Beşir karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Yeni imajıyla şaşırtan Akbulut'u görenler tanıyamadı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisindeki oyuncuların son halleri zaman zaman gündem oluyor. Bu oyunculardan biri de Cemile'nin büyük aşkı Beşir oldu.

Ziyagil yalısında Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, dizide yataklara düşmüştü. Dizinin en popüler karakterlerinden biri olan Beşir'in yeni imajını görenler çok şaşırdı.

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Baran Akbulut'un yeni imajını görenler; 'Cemile bile bu kadarını beklemiyordu', 'Sana ne olmuş', 'Bambaşka biri', 'Görünce tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

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Baran Akbulut 12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 39 yaşındali dizi oyuncusu Baran Akbulut Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

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İlk oyunculuk deneyimini Halid Ziya Uşakligil'in dizi film haline uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde şoför Beşir karakteri ile tanınmıştır.

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Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Baran Akbulut oyunculuk konusunda kısa zamanda büyük bir yol almıştır.

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Sahnede neye uğradığını şaşırdı! Şoke eden anlarSahnede neye uğradığını şaşırdı! Şoke eden anlar
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