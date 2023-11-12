Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter'in yıldızı Boran Kuzum sosyal medyayı salladı! "Behlül'ü bile sevdireceksin!"

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması 'Bihter' filmi için geri sayım devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi ve Osman Sonant gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Boran Kuzum sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Merakla beklenen filmden yeni kareler geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Boran Kuzum ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda filmin kamera arkası görüntülerine yer verdi.

"GÜZELLİĞİNE BİRTAKIM AĞLAMALAR YAŞANDI!"

Boran Kuzum'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Hayranları ünlü oyuncuya "Behlül'ü bile sevdireceksin", "Sabırsızlıkla bekliyorum!", "Allah'ım ne sevap işledim de bu fotoğrafları gördüm?", "Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim!", "Güzelliğine birtakım ağlamalar yaşandı." gibi yorumlarda bulundu.

Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah, bir dönem Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'le kıyaslanıyor. Ünlü oyuncuların performansları şimdiden merak konusu oldu.

Bihter filmi, 16 Kasım 2023 tarihinde bir dijital platformda izleyicisi ile buluşacak.





