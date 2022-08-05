Aşk kaldığı yerden devam! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştıklarını bu pozla duyurdu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, daha önce defalarca kez ayrılıp barıştığı ve evlenme teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Subaşı 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisinin kaldığı yerden devam ettiğini müjdeledi.

KUCAĞINDA POZ VERDİ

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra ilk poz geldi. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile çekilen bir karesini yayınladı. Mohammed Alsaloussi'nin kucağında poz veren Subaşı böylece yeniden barıştıklarını ilan etmiş oldu.



