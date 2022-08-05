MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk kaldığı yerden devam! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştıklarını bu pozla duyurdu

Aşk kaldığı yerden devam! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştıklarını bu pozla duyurdu

05.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı iddia edilmişti. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Acun Ilıcalı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Mohammed Alsaloussi'nin kucağında poz veren Subaşı, barıştıklarını ilan etmiş oldu.

Aşk kaldığı yerden devam! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştıklarını bu pozla duyurdu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, daha önce defalarca kez ayrılıp barıştığı ve evlenme teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Subaşı 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisinin kaldığı yerden devam ettiğini müjdeledi.

KUCAĞINDA POZ VERDİ

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra ilk poz geldi. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile çekilen bir karesini yayınladı. Mohammed Alsaloussi'nin kucağında poz veren Subaşı böylece yeniden barıştıklarını ilan etmiş oldu.

297108832-739820393980839-751751381-2B3O


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serkan Çayoğlu'ndan itiraf! "Özge'yi gelinlikle görünce..."Serkan Çayoğlu'ndan itiraf! "Özge'yi gelinlikle görünce..."
17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.