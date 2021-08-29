Aşk Mantık İntikam 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Sonunda ödeştik Esra!"

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Çağla'nın ilan-ı aşkı damgasını vurdu. Aşk Mantık İntikam 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizinin son bölümünde, Çağla'nın Ozan'a ilan-ı aşk etmesi damgasını vurdu.

FOX TV'nin iddialı dizisi Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen 11. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. Ozan'ın, ''Nasılmış aşık olup yüzüstü bırakılmak Esra? Sonunda ödeştik!'' dediği anlar fragmana damga vurdu.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan’ı, Esra’ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan’ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar’ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra’nın bu kadar badireden sonra Ozan’ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra’yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

