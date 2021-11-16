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Aşk Mantık İntikam 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağla’nın yalanı ortaya çıkıyor

16.11.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Burcu Özberk ile İlhan Şen’in paylaştığı Aşk Mantık İntikam’ın yeni fragmanına, Çağla’nın yaptıkları damga vuruyor.

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Çınar Çağla'nın ne sakladığını öğrenmek için Çağla'yı sıkıştırırken Çağla ise her şeyi itiraf eder. Bunun üzerine Çınar Ozan'ın ofisine giderek 'Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım.' der. Öte yandan Esra ve Ozan Çağla'nın evinin önüne giderek Çağla'nın beklediği kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan’ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno’dan aldığı bilgilerle Çağla’yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra’dan gerçekleri saklayabilecek midir?

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Aşk Mantık İntikam dizisi
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