Aşk Mantık İntikam'a Erdem Şanlı katıldı! Dizide Barış'ı canlandıracak

Aşk Mantık İntikam dizisi yenilenen hikayesi ve yeni katılan oyuncularıyla yine seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Murat Öztürk’ün başarılı rejisi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziden Burak Yörük ve Melisa Döngel ayrılacağı gündeme gelmişti.

Burak Yörük geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımla diziye veda etti ve “Bir yolculuğun daha sonuna geldim çok eğlendim, çok şey öğrendim, hayatıma çok güzel insanlar kattım herkesin emeğine sağlık” dedi.

DİZİDE BARIŞ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Sevilen dizinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz’la yıldızı parlayan, bu sezon Kırmızı Oda’da rol alan Erdem Şanlı dizinin ekibe dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Barış rolüne hayat verecek.





