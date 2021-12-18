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  4. Aşk Mantık İntikam’dan ayrılan Birgül Ulusoy’dan çarpıcı açıklama

Aşk Mantık İntikam’dan ayrılan Birgül Ulusoy’dan çarpıcı açıklama

18.12.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrıldıktan sonra dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen Birgül Ulusoy, diziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcısı tarafından mahkemeye verileceğini öğrendiğini söyleyen Birgül Ulusoy konuyla ilgili, “Ortada mahkemeye verecek bir durum yok.” dedi.

Aşk Mantık İntikam’dan ayrılan Birgül Ulusoy’dan çarpıcı açıklama

Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrıldıktan sonra dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen Birgül Ulusoy, 'Daha Neler' adlı programda gazeteci Mustafa Kılıç'a konuştu. Ulusoy, sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü anlattı.

"NE KADAR İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Şu aralar 'El Kızı' dizisinde Cevriye karakterine hayat veren Ulusoy, Aşk Mantık İntikam'dan ayrıldıktan sonra, “Yapımcıya karides ısmarlamadığım için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için ayrıldım. Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok” sözleriyle gündem olmuştu.

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Ulusoy’un bu sözleri Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcısı için sarf ettiği iddia edilmişti.

"İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR"

Uzun süre sessizliğini koruyan Ulusoy, Daha Neler YouTube kanalından Gazeteci Mustafa Kılıç’ın konuğu oldu. Ulusoy, “Bizim sektörde belli bir dirsek temasıyla işlerin yürüdüğünü herkes bilir. Neden ben bunu dile getirince olay oldu onu anlamadım” dedi.

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"MAHKEMEYE VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Boğaz'da karides sözünü Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcısı için söylemedim. Zaten röportajın tamamını izlediğinizde öyle bir anlam çıkmaz fakat bu olaylar sektörde çokça yaşanıyor. Ben isim belirtmeden konuşamama rağmen dizinin yapımcısı beni mahkemeye vereceğini söylemiş.”

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"SADECE TESPİT YAPTIM"

Gazeteci Mustafa Kılıç’ın konuyla ilgili son durumu sorması üzerine Ulusoy, “Ortada mahkemeye verecek bir durum yok. Hakaret yok, rencide edecek bir durum yok. Ticari kârını baltalayacak bir durum da yok. Sadece diziden ayrıldığımı anlattığım tespitlerim var” şeklinde konuştu.

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Aşk Mantık İntikam dizisi
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