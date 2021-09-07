Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk sonsuzluk havuzundan paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Başrolü paylaştığı İlhan Şen’le uyumlu bir ikili olan çift, televizyon izleyicilerinin takdirini topluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, son paylaşımıyla hayranlarını büyüledi. Genç oyuncu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Sonsuzluk havuzu içinde çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına, “şimdi olmak istediğim bir yer” notunu ekledi.

