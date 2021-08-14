Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşım

Fox Tv’nin sevilen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın başrol oyuncusu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarının beğenisini kazandı.

Başrolünü İlhan Şen’le paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra karakteriyle hayranlarının beğenisini toplayan oyuncu pozlarını, “Haftaya cuma için hazırız” notuyla paylaştı.

“HİÇBİR PARTNERİMLE AŞK YAŞAMADIM”

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım.” cevabını verdi.



