MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşım

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşım

14.08.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncunun karavanından paylaştığı pozlara, hayranlara beğeni yağdırdı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşım

Fox Tv’nin sevilen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın başrol oyuncusu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarının beğenisini kazandı.

aaa

Başrolünü İlhan Şen’le paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra karakteriyle hayranlarının beğenisini toplayan oyuncu pozlarını, “Haftaya cuma için hazırız” notuyla paylaştı.

bbb

“HİÇBİR PARTNERİMLE AŞK YAŞAMADIM”

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım.” cevabını verdi.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten çarpıcı açıklama: Hiçbir partnerimle aşk yaşamadımAşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten çarpıcı açıklama: Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sezon çekimine katılan Seren Serengil'in son hali endişelendirdiYeni sezon çekimine katılan Seren Serengil'in son hali endişelendirdi
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Hamilelik yaradı! Cesur paylaşımlarına hız verdiHamilelik yaradı! Cesur paylaşımlarına hız verdi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Koronavirüs otobüsü! Tüm yolcular testten geçirildi

Koronavirüs otobüsü! Tüm yolcular testten geçirildi

Seyyar çaycı dehşeti! Müşteriyi öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Seyyar çaycı dehşeti! Müşteriyi öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.