Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'den bornozlu ayna pozu!

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Burcu Özberk, Instagram pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son olarak bornozlu ayna pozuyla gündeme gelen güzel oyuncu, duru güzelliğiyle takipçilerini mest etti.
Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan 32 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Bornozuyla ayna pozunu Instagram hikayelerinden paylaşan güzel oyuncu, muhteşem güzelliğiyle takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.
Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 Eskişehir doğumludur.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
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