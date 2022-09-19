Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in derin göğüs dekolteli havuz pozu nefes kesti!

Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, AşK Mantık ve İntikam dizisinin finalinin ardından tatile çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ne de katılan oyuncu bu kez havuzdan poz paylaştı.

BURCU ÖZBERK DEKOLTELİ HAVUZ POZUYLA NEFES KESTİ!

Özberk, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 9.3 milyon takipçiye sahip olan Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde Venedik'e gitmişti.

Venedik Film Festivali'nde siyah renkli bir elbise tercih eden ismin kıyafetine beğeni yağmıştı.

Özberk, bu kez havuzda çekildiği bikinili bir pozu takipçileriyle paylaştı.

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



