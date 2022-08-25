Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini elbiseli pozuyla nefes kesti! "Bu ne güzellik"

Güzelliğiyle ve oyunculuk performansıyla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Özberk, dizisinin finalinin ardından tatile çıkmış ve bikinili pek çok paylaşım yapmıştı.

BURCU ÖZBERK MİNİ ELBİSELİ BARCELONA PAYLAŞIMIYLA NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu defa Barcelona'ya gitti.

Daha önce bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, kırmızı beyaz mini elbisesiyle çekildiği videoyu ve fotoğrafları hesabından paylaştı.

Özberk'in paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler "Bu ne güzellik", "Nasıl da yakışmış" , "İyi tatiller" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



