Biri Yunanistan'ın Mykonos adası diğeri de İtalya'nın en gözde tatil beldelerinden Positano.

Aşk sahile vurdu

1 / 20 Amalfi kıyılarının en ünlü kasabası olan Amalfi, özellikle Hollywood ünlülerini sık sık ağırladı bu yıl. Aslına bakılırsa daha önce de ünlülerin gittiği Positano , özellikle bu yaz çok gözdeydi. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla buraya akın etti. İşte Positano'ya yaz tatilini geçiren ünlüler.

2 / 20 Aktör Jeremy Irvine ve sevgilisi Jodie Spencer, yaz tatillerini Positano'da geçirdi.

3 / 20

4 / 20 İkinci bebeğine hamile olan Charlotet Casiraghi, mayıs ayında Positano'yu ziyaret etti.

5 / 20 Basketbol yıldızı LeBron James de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Positano'da tatil yaptı.

6 / 20

7 / 20 Maria Sharapova yeni sevgilisiyle birlikte yaz tatilini Positano'da yaptı.

8 / 20 .

9 / 20

10 / 20 Sienna Miller da arkadaşlarıyla birlikte aynı yerdeydi.

11 / 20

12 / 20 Rod Stewart ve eşi tatil için Positano'yu seçti.

13 / 20

14 / 20 Dünyanın en romantik ve en çok turist çeken tatil beldelerinden biri olan Positano, İtalya'nın Amalfi kıyılarındaki en ünlü kasaba. Dik kayalıklara inşa edilmiş evleri ve daracık sokaklarıyla dünyanın her yerinden turist çekiyor. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

15 / 20 Positano, İtalyan kültürüsü keşfetmek isteyenlerin yanı sıra lüks tatil hayali kuranların da buluşma merkezi. Positano'ya İtalya'nın Napoli kentinden ulaşmak mümkün.

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20