MAGAZİN

Aşk sahile vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bu yaz ünlülerin en çok nereye gittiği sorulursa iki cevap verilir:

Biri Yunanistan'ın Mykonos adası diğeri de İtalya'nın en gözde tatil beldelerinden Positano.

Aşk sahile vurdu

1 / 20

Amalfi kıyılarının en ünlü kasabası olan Amalfi, özellikle Hollywood ünlülerini sık sık ağırladı bu yıl. Aslına bakılırsa daha önce de ünlülerin gittiği Positano , özellikle bu yaz çok gözdeydi. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla buraya akın etti. İşte Positano'ya yaz tatilini geçiren ünlüler.
2 / 20

Aktör Jeremy Irvine ve sevgilisi Jodie Spencer, yaz tatillerini Positano'da geçirdi.
3 / 20

4 / 20

İkinci bebeğine hamile olan Charlotet Casiraghi, mayıs ayında Positano'yu ziyaret etti.
5 / 20

Basketbol yıldızı LeBron James de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Positano'da tatil yaptı.
6 / 20

7 / 20

Maria Sharapova yeni sevgilisiyle birlikte yaz tatilini Positano'da yaptı.
8 / 20

.
9 / 20

10 / 20

Sienna Miller da arkadaşlarıyla birlikte aynı yerdeydi.
11 / 20

12 / 20

Rod Stewart ve eşi tatil için Positano'yu seçti.
13 / 20

14 / 20

Dünyanın en romantik ve en çok turist çeken tatil beldelerinden biri olan Positano, İtalya'nın Amalfi kıyılarındaki en ünlü kasaba. Dik kayalıklara inşa edilmiş evleri ve daracık sokaklarıyla dünyanın her yerinden turist çekiyor. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
15 / 20

Positano, İtalyan kültürüsü keşfetmek isteyenlerin yanı sıra lüks tatil hayali kuranların da buluşma merkezi. Positano'ya İtalya'nın Napoli kentinden ulaşmak mümkün.
16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tatail yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dondurma keyfi

Dondurma keyfi

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Nur Yerlitaş Pazartesi günü ameliyat oluyor

Nur Yerlitaş Pazartesi günü ameliyat oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.