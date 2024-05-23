CHP’yi üzen haber! Çankaya eski Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti

Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi. Sözcü’nün haberine göre; Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızı olan Gülsün Bor'un intihar etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdiği öğrenildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





