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Özel ve Destici önce el sıkıştı, açıklama yaparken ayrı düştü! Başıboş köpek düzenlemesinde fikir ayrılığı

23.05.2024 14:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. İki lider el sıkışarak başladığı görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada başıboş köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemeye değindi. Destici köpeklerin uyutulmasını savunurken, “On binlerce candan tasarruf edemezsiniz” diyen Özel, kısırlaştırma ile hızlı bir düşüş olacağını iddia etti.

Özel ve Destici önce el sıkıştı, açıklama yaparken ayrı düştü! Başıboş köpek düzenlemesinde fikir ayrılığı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

ÖZEL: HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ OLARAK ÖNEMLİ BULUYORUZ

Özgür Özel "Bugünkü görüşmemiz bir normalleşme sürecine işaret etmiyor biz zaten Sayın Destici ile iki siyasi partinin yürütmesi gereken protokol kuralları çerçevesinde temaslarını sürdürmüş iki partiydik. Bugünkü ziyareti bir hayırlı olsun ziyareti olarak önemli buluyoruz. Türkiye'de Avrupa'nın çok gerisinde bir siyasi partiler kanunu ile karşı karşıyayız. Yarın Saadet Partisi'ni ziyaret edeceğim. Önümüzdeki hafta Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle görüşmek istiyorum." dedi.

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BBP LİDERİ DESTİCİ: HAZİNE YARDIMININ KALDIRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ

Mustafa Destici ise şöyle konuştu:

"Sayın Özel'e samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bir kere daha kendisine CHP Genel Başkanlığı için hayırlı olsun diyorum. İlk yerel seçimde de başarıyla çıktılar kendilerini tebrik ediyorum. BBP olarak biz de belediye sayısını yüzde 100'ün üzerinde artırarak çıktık. Hem AK Parti'nin olduğu yerlerde hem CHP'nin olduğu yerlerde uyum içerisinde bir çalışma yürütüyoruz. Görüşmemizde yeni anayasa konusunu konuşma fırsatı buldu. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. CHP'nin de sivil anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz. İlk 4 madde gibi ile ilgili kimsenin sıkıntısı yok. Hazine yardımının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Madem tasarruf edeceğiz o zaman siyasi partilerimiz de tasarruf etsin."

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BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN DÜZENLEME

BBP lideri Destici ve CHP lideri Özel, başıboş köpekler konusundaki düzenlemeye ilişkin de soruları yanıtladı.

Destici, "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. BBP olarak bize teslim edilen belediyelerde 1 ay içinde bu çalışmalarını başlatacağımızı ifade ettik. Köpekler toplanıyor tedavi görmesi gerekenler tedavi göreceği yere barınaklara hastalıklı saldırgan olanların uyutulması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum. İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım." diye konuştu.

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CHP lideri Özel ise şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğu bir gerçektir. Son günlerde basından takip edebildiğimiz kadarıyla bu konuda bir hazırlık var. Taslak görmüş değiliz henüz. Ancak TBMM insan kaynağı ile verilen emekle Ocak 2020'de grubu bulunan partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kurdu raporda bu soruna yer verildi. Akademisyenler dinlendi bu konuda çok iyi bir rapor ortaya çıktı.

"BİR HAYVAN FONU KURULMALIDIR"

Bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır diyor raporda at yarışından aktarılacak paylar ve idari cezalardan aktarılacak paylarla bağışlardan oluşmalıdır.

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"BU KÖPEKLERİ UYUTALIM DEMENİN TUTARLI BİR TARAFI YOK"

Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. Uyutma hastalar tedavi edilemeyen hayvanlar saldırganlığı önlenemeyen hayvanlar üzerinde son tedbir olarak bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Etkin kısırlaştırma ile hızlı bir düşüş yaşanacaktır."

4Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Özgür Özel CHP bbp
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