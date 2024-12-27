Aşk sektörü uygulamaya geçmişti... O da sekteye uğradı! İstismar mesajları ve güvensizlik flört uygulamalarında kullanılırlığı düşürdü

Son yıllarda dünya çapında popüler flört uygulamalarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Guardian’a göre, İngiltere’de geçen yıl yalnızca 1,4 milyon kişi bu platformları kullanmayı bıraktı. Ofcom’un 2025 internet raporu, bu durumu daha da netleştiriyor: Tinder, Mayıs 2023’ten bu yana yarım milyon kullanıcı kaybederken, Bumble ise aynı dönemde 368 bin kişi kaybetti.

GERÇEK BAĞ KURMA İSTEĞİ VE SIKICILIK

Uzmanlar, bu düşüşün temel nedeninin kullanıcıların “gerçek bağlar” aramaları olduğunu belirtiyor. Leeds Üniversitesi Aşk, Cinsellik ve İlişki Merkezi’nden Natasha McKeever, sanal flörtün çoğu kişi için sıkıcı hale geldiğini ifade ediyor. Kullanıcılar, uygulamalarda tanıştıkları kişilerle derin bir bağ kuramadıklarını ve bunun da onları platformlardan uzaklaştırdığını söylüyor.

İSTİSMAR MESAJLARI VE GÜVENSİZLİK

Flört uygulamalarındaki diğer büyük sorun ise, kullanıcılar arasında yaşanan istismar içeren mesajlar. Uzmanlar, bazı kişilerin bu platformları oyun gibi gördüğünü ve gerçek hayatta yapılmayacak davranışlar sergilediğini belirtiyor. Ekran arkasındaki anonimlik, sorumsuzluk ve güvensizlik yaratıyor, bu da kullanıcıları rahatsız ediyor.

FLÖRT UYGULAMALARININ GELECEĞİ

İlginin azaldığı bu flört platformlarının geleceği, daha gerçekçi deneyimler sunmalarına bağlı. Kullanıcılar artık daha anlamlı bağlantılar kurma isteğiyle yüz yüze tanışma yollarına yöneliyor. Uzmanlar, bu değişen talepleri karşılamak için flört uygulamalarının kendilerini yeniden şekillendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, flört uygulamalarındaki bu büyük düşüş, modern ilişkilerdeki değişimi ve insanların daha derin, samimi bağlar kurma isteğini gözler önüne seriyor.